Йемен объявил о готовности вступления в войну

Армия Йемена объявила о готовности вступления страны в военный конфликт и предупредила иностранные государства о недопустимости захода их судов в территориальные воды республики. С заявлением выступил официальный представитель армии Йемена Яхья Сари.
«Йемен официально вступит в войну», — написал Сари в соцсети Х. Он также предупредил стороны конфликта держать корабли подальше территориальных вод страны.
Ситуация на Ближнем Востоке напряженная. Израиль 13 июня начал атаки по ядерным объектам Ирана, что спровоцировало ответные меры. Стороны атакуют столицы и важные инфраструктурные объекты.
В ночь на 22 июня США вступили в войну, совершив серию ударов по ядерным объектам Ирана: Фордо, Натанз и Исфахан. Сообщается, что американские ВВС применили для ударов по целям сверхмощные бомбы GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator (MOP), известные как «бомба-бункер».
После атаки США приготовились к ответу Ирана, который ожидают в течение 48 часов. В то же время Иран выпустил ракеты по Израилю. На территории страны был введен режим ракетной опасности. Пока сообщается о более чем 11 пострадавших. Подробнее об эскалации конфликта на Ближнем Востоке и вмешательстве США в войну Тегерана и Тель-Авива — в онлайн-трансляции URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.