Названы категории россиян, которые больше всего интересуют мошенников

Пожилые граждане, дети, а также владельцы криптовалют стали основными целями мошенников в России в 2025 году. Об этом сообщил директор департамента потребительского бизнеса «Лаборатории Касперского» Михаил Гербер.
«Помимо пожилых людей, которые требуют отдельного внимания, также есть дети, кто пользуется телефоном, получает доступ в интернет с очень раннего возраста. Этот возраст становится все меньше и меньше. И на самом деле эта категория граждан, дети, она тоже в достаточно большом фокусе злоумышленников», — отметил Гербер. Его слова передает РИА «Новости».
В 2025 году специалисты компании зафиксировали увеличение на 60% числа атак на устройства с операционной системой Android, при этом вредоносные программы часто маскируются под популярные детские игры. Мошенники пользуются интересом детей к мобильным приложениям, внедряя вредоносное ПО не только в сами игры, но и в различные вспомогательные программы. По оценке Гербера, такие атаки могут привести к заражению всех устройств, подключенных к домашней сети Wi-Fi.
Кроме того, согласно данным «Лаборатории Касперского», растет число угроз для владельцев криптовалют. Злоумышленники ищут на устройствах пользователей криптокошельки и сканируют фотографии с целью обнаружения ключей доступа. Эксперт подчеркнул, что подобные схемы становятся все более изощренными и требуют от россиян повышенного внимания к собственной цифровой безопасности.
Как ранее отметил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин, исследуя период последних двух с половинной лет, атакам телефонных мошенников подвержены люди более старшего поколения. Они располагают к доверию, обладают меньшей осведомленностью в сфере цифровых технологий, что делает их более уязвимыми к обману, передает РАПСИ.
Петербургский международный экономический форум прошел с 18 по 21 июня 2025 года. В его работе приняли участие представители федеральных и региональных властей, бизнеса и экспертного сообщества.
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