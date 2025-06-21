Петербургский международный экономический форум завершился — он проходил с 18 по 21 июня. На нем были представлены новейшие достижения России в сфере технологий — от роботов до высокоскоростных магистралей, а также проведены ряд переговоров между президентом России Владимиром Путиным и представителями множества стран Азии, Ближнего Востока, Южной Америки и других регионов. Были заключены более тысячи сделок на сумму более шести триллионов рублей.
Центральным событием форума стало выступление Путина, в котором он отметил ключевые достижения российской экономики, ее рекорды и стоящие перед ней вызовы, а также обратил внимание на отношения России с другими странами, на перспективы решения украинского кризиса и на ситуацию на Ближнем Востоке. Подробнее о том, как проходила четыре дня ПМЭФ — в материале URA.RU.
Первый день
Награды отца Путина
В этом году на ПМЭФ впервые были представлены материалы, связанные с Владимиром Спиридоновичем Путиным — отцом президента России Владимира Путина. Экспозиция, включающая наградной лист и мемориальное панно, размещена на стенде компании «Дом семейных традиций „Кристиан“», сообщил корреспондент URA.RU с места события.
Роботы покорили гостей
Зрители смогли увидеть человекоподобных роботов, которые свободно перемещались по павильонам и взаимодействовали с людьми. Внимание гостей привлек робот по имени Володя. Как рассказал корреспондент URA.RU, он свободно перемещался по территории форума и вступал в контакт с посетителями, предлагая пожать ему руку.
Был представлен еще один необычный экспонат — робот-консультант София. Ее разработали на базе российских технологий искусственного интеллекта.
Новейшие беспилотники
В первой половине дня на форуме состоялась презентация новейших российских дронов — «Пилигрим», «Пегас» и «Лидер». Представленные модели позиционируются как перспективные решения для военных и гражданских задач — от мониторинга территорий до грузоперевозок. Разработчики подчеркнули их адаптивность к экстремальным климатическим условиям и сложным операционным средам.
Ключевые особенности БПЛА:
- «Пилигрим» — многофункциональный дрон с увеличенной продолжительностью полета и возможностью интеграции разведывательного оборудования;
- «Пегас» — ударный БПЛА с высокой маневренностью, точностью поражения целей и современной навигационной системой;
- «Лидер» — универсальная модульная платформа грузоподъемностью до 150 кг для разведки и транспортировки.
Новая Lada
Компания «АвтоВАЗ» впервые представила новую модель автомобиля Lada Azimut. Во время презентации вице-президент «АвтоВАЗа» Евгений Шмелев рассказал, что машина создана на базе платформы Lada Vesta. По словам представителей компании, автомобиль ориентирован на современного городского жителя. Дизайн автомобиля выполнен с учетом последних тенденций в автомобильной индустрии, а комплектации будут адаптированы под требования российского рынка.
Что подавали в столовой
Посетителям предлагался выбор из различных супов, салатов и горячего, также несколько вариантов напитков и десертов. Среди блюд: пряные биточки из спелого гороха с жареным шпинатом и садовой морковью, рамаевская утка с тыквенным кремом, бифштекс с луковым мармеладом, веганская солянка, филе семги с фисташками, радужная форель, фермерский стейк, бифштекс, трюфельные десерты и многое другое. Большая часть из указанных блюд подавалась в ресторане, где готовил итальянский шеф-повар Раффаэле Эспозито.
Кроме того, посетители могли попробовать блюда татарской и казахской кухонь. На выбор предлагались кыстыбай с картофелем, манты с бараниной и картофелем, филе томленой конины и другие угощения.
Главные заявления Путина
- Россия отстаивает принципы справедливого мироустройства, где нормы международной торговли не подстраиваются под сиюминутные интересы отдельных стран;
- Торговые войны и введения ограничений, нарушающие установленные ВТО регламенты, неприемлемость;
- Путин обратился к украинским властям с призывом начать переговоры;
- Путин назвал потенциальную встречу с Дональдом Трампом полезной;
- Москва не рассматривает наращивание военной мощи НАТО как угрозу национальной безопасности;
- Путин подтвердил западной прессе планы проведения российско-китайских военных учений в 2025 году.
Второй день
Высокоскоростная магистраль
Планируется ввод в эксплуатацию нового высокоскоростного маршрута между Москвой и Петербургом. Проект, в котором задействованы 23 региона и свыше 150 промышленных предприятий, станет первым этапом масштабной программы развития высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ). Уже прорабатываются направления до Екатеринбурга, Казани, Нижнего Новгорода, Рязани и Минска.
Новая линейка автомобилей Aurus
На внутреннем дворе ПМЭФ представили новые автомобили российского производителя машин Aurus. Гости форума получили возможность детально осмотреть салоны и экстерьер новых моделей премиального бренда.
Сотрудничество с Саудовской Аравией
Руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев провел переговоры с саудовским министром энергетики Абдул-Азизом бин Салманом Аль Саудом. Дмитриев отметил важность укрепления экономических и инвестиционных связей с Саудовской Аравией.
Голосовая оплата счетов
На ПМЭФ был представлен прототип технологии, позволяющей оплачивать счета голосом через умную колонку, используя систему быстрых платежей. Устройство выполняет операцию по голосовой команде, сначала запрашивая данные по счетам, а затем осуществляя платеж. На данный момент система поддерживает оплату только мобильной связи, но в будущем планируется расширение функционала для погашения счетов за ЖКУ, электроэнергию и другие повседневные расходы.
Заявления Пескова
- для РФ востребованы усилия США в урегулировании конфликта на Украине мирными средствами;
- достигнутые в Стамбуле соглашения о возвращении раненых и молодых российских солдат из плена ВСУ — это очень важный результат;
- Иран не просил у России военную помощь, но ее поддержка — налицо;
- любое вмешательство США в конфликт Израиля и Ирана приведет к его эскалации;
- ситуация в мире тревожная, скорее негативная, и Россия видит оголтелую враждебность и отрицание со стороны Европы.
Третий день
Заявления Пескова
- дата третьего раунда переговоров между Россией и Украиной может быть определена на следующей неделе, однако Москва ждет провокаций от Киева, действия которого являются непредсказуемыми;
- Россия продолжит добиваться целей специальной военной операции, предпочитая политико-дипломатические методы;
- помощник президента Владимир Мединский и украинский министр обороны Рустем Умеров два часа обсуждали в Стамбуле гуманитарные вопросы;
- формат «Большой семерки» давно не представляет интереса для России — Москва считает более перспективными объединения вроде БРИКС, где представлены страны с растущей экономикой;
- возможное замедление экономики из-за жесткой денежно-кредитной политики ЦБ вызывает беспокойство;
- Кремль внимательно наблюдает за уголовным преследованием российского бизнесмена Самвела Карапетяна в Армении;
- Россия примет активное участие в предстоящем саммите G20;
- на полях ПМЭФ Путин провел ряд закрытых переговоров с иностранными предпринимателями.
Заявления Путина об экономике
- Россия занимает первое место по Европе и четвертое по миру по объему экономики;
- В настоящее время перед Россией стоит задача по переносу экономики на траекторию сбалансированного роста;
- Годовая инфляция в России на 16 июня составила 9,6%, ее таргетирование продолжается;
- Использование цифрового рубля следует сделать массовым;
- Экономика России должна перейти к режиму высоких зарплат;
- Чтобы увеличить доходы россиян, нужно повышать их квалификацию. У них должны быть возможности для профессионального роста, перехода в другие компании и переезда в другие города;
- ВВП России растет более высокими темпами, чем у других стран, хотя страна находится в сложных условиях;
- Прирост нефтегазового ВВП в 2024 году составил 4,9%, и это весомые цифры;
- Рост ВВП зависит не только от сырьевой составляющей или оборонно-промышленного комплекса;
- Бедность в России достигла уровня 7,2% в 2024 году, что является рекордным показателем за всю ее историю;
- Социальное неравенство остается для России важной проблемой, однако государство постепенно решают ее;
- Уровень заработных плат в стране пока не достиг достаточного уровня;
- Экономика РФ должна создать такие условия, чтобы к 2030 году страна вошла в топ-20 государств по условиям для бизнеса;
- Следует проанализировать регулирование деятельности магазинов и торговых сетей, поскольку оно во многом устарело;
- Российская экономика должна стать технологичной, особую роль в этом занимает бизнес, который должен не просто разрабатывать инновационные технологические решения, но и сразу внедрять их;
- Госдума должна быстрее принимать решение по регулированию маркетплейсов;
- Власти продолжают создавать условия для развития отечественных электронных площадок, которые являются реальным и весомым достижением бизнеса в России;
- Оборонно-промышленный комплекс России должен ориентироваться на стандарт, задаваемый теми компаниями, у которых время от формирования идеи до практической реализации продукта занимает всего несколько месяцев;
- Следует добиваться сопряжения ОПК с гражданской промышленностью и уходить от их четкого разделения;
- Россия учтет негативный опыт принятия решений по развитию ОПК.
- Для обеспечения конкурентоспособности российских отраслей экономики необходимо опираться на собственные технологические разработки;
- За последние два года число поданных заявок на патентование изобретений увеличилось на 13%;
- Государство окажет поддержку новым отечественным брендам;
- В России разрабатывается национальная цифровая платформа для транспортной и логистической отрасли;
- Россия планирует модернизировать свои вооруженные силы на основе передовых технологий, оснащая их современными образцами техники и повышая их боевой потенциал;
- На сегодняшний день страны БРИКС обеспечивают 40% мировой экономики. Увеличение доли государств БРИКС в мировой экономике является неизбежным и объективным процессом;
- Доля G7 в мировой экономике уменьшается от года к году, однако Россия все еще готова договариваться с западными странами;
- Россия сделала поворот в сторону Азии в вопросе глобальных тенденций мирового развития;
- Россия и Китай не формируют, а только оформляют новый миропорядок — формируется он естественным образом. Отношения России и Китая не направлены на кого-либо. «Мы дружим с теми, сотрудничаем с теми, кто хочет идти вперёд», — заявил Путин;
- частные инвестиции, в том числе — международные, нужны экономике России для дальнейшего развития;
- Если компании ушли из РФ под политическим давлением, значит они — ненадежные партнеры;
- Россия и Бахрейн планируют создать свой зерновой хаб. Поставки водки в ЮАР уже налажены — это важный шаг, поскольку за этим могут последовать поставки мясной продукции, ведь водку надо закусывать;
- Недруги России сами страдают от попыток нанести ей экономический ущерб — Евросоюз потерял 200 миллиардов евро на антироссийских санкциях;
- Инфляция стала платой за резкий рост экономики России.
Заявления Путина о конфликте с Украиной и ситуации на Ближнем Востоке
- Россия не добивается капитуляции Украины — Москва добивается от Киева признания ситуации, сложившейся на земле;
- Русский и украинский народ — это одно целое, и «в этом смысле вся Украина — наша»;
- «Там, где ступает нога русского солдата — то наше», — вспомнил Путин старую притчу. Россия на каждом этапе происходящих событий предлагала остановиться и решить вопрос переговорами;
- Киев сам создал себе проблемы нападением на Курскую область;
- Россия вынуждена создавать буферные зоны безопасности вдоль украинской границы. При этом у России нет цели освобождать город Сумы, административный центр Сумской области, которая граничит с Курской. Однако такая возможность не исключена;
- Россия не подвергает сомнениям право Украины на независимость, однако ей был бы неплохо вернуться к основополагающим ценностям, с помощью которых она и получила суверенитет;
- Если Киев сбросит «грязную бомбу» на территории России, то будет «колоссальной ошибкой и, может быть, их последней ошибкой». Путин выразил надежду, что этого не произойдет и подчеркнул, что никаких подтвержденных данных о возможном сбросе такой бомбы у Москвы нет;
- Путин утвердительно ответил на вопрос о том, беспокоит ли его то, что мир скатывается к третьей мировой;
- Путин заявил, что те, кто говорит о России как о ненадежном союзнике на фоне конфликта на Ближнем Востоке, являются провокаторами;
- Можно найти приемлемые решения для Ирана и Израиля при урегулировании конфликта, безопасность одних стран не должна обеспечиваться за счет других стран;
- Россия находится в контакте и с Ираном, и с Израилем, и имеет некоторые предложения;
- Путин выразил надежду на то, что заявления, когда лидер одной страны допускает убийство лидера другой, будут оставаться только на уровне риторики.
Четвертый день
Индексация пенсий
В 2026 году в России вводится двухэтапная индексация пенсий: с 1 февраля выплаты будут увеличиваться на уровень инфляции за прошлый год, а с 1 апреля — в соответствии с ростом доходов Социального фонда России от возрастающих зарплат. С 1 апреля планируется провести индексацию страховой части пенсии в соответствии с динамикой роста заработных плат. Этот показатель будет включен в расчет при формировании федерального бюджета на 2026 год.
Соглашения в рамках ПМЭФ
На ПМЭФ подписано 1060 соглашений на сумму в 6,3 триллиона рублей. Также были проведены 24 бизнес-диалога с ключевыми странами, в том числе с США. Об этом заявил ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Рябков.
«Сигма бой»
Песня «Сигма бой» продвигает правильные патриархальные ценности, а «бомбануло» от нее у «психбольной публики». Об этом сообщил гендиректор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич.
«Задачу выполнил проект ваш и выполняет по продвижению, как это не парадоксально, нормальных ценностей. Кто-то их называет патриархальными... И насколько бомбануло у разной публики, психически-больной и неполноценной на Западе. Достаточно посмотреть на страшилку из Европарламента по имени Нела Риль, которая как раз выступала и требовала песню запретить», — сказал Малькевич.
Университет Wildberries
Объединенная компания Wildberries & Russ объявила о начале осеннего набора в собственный университет RWB для предпринимателей. «В начале осени открывается набор на обучение по ключевым направлениям, в которых в первую очередь нуждаются маркетплейсы и предприниматели, работающие с ними: менеджер цифровой платформы, продакт-менеджер», — заявила основательница WB Татьяна Ким.
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