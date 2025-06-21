В Серове (Свердловская область) произошел взрыв бытового газа в пятиэтажке на улице Зеленой, 7а, четыре человека переданы медикам. Сейчас на месте работают следователи и прокуроры, спасатели обследуют дом.
Судя по фото, больше всего пострадала квартира, где произошел хлопок: внутри разворочена вся квартира, входная дверь отлетела в подъезд. Также выбиты стекла в некоторых квартирах, пострадали машины во дворе — у некоторых пробиты стекла.
По данным МЧС, взрыв произошел утром 22 июня после того, как житель квартиры на пятом этаже включил чайник. В результате происшествия были повреждены чердачное перекрытие и одна из квартир, эвакуированы 40 человек, а четверо пострадавших переданы медикам. Сейчас на месте продолжаются работы по разбору завалов и обследованию здания. Подробнее о ЧП — в сюжете URA.RU.
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