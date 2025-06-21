21 июня 2025

Как выглядит место взрыв газа в жилом доме в Серове. Фото, видео

В Серове после включения чайника произошел взрыв газа
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На месте взрыва работают ведомства
На месте взрыва работают ведомства Фото:
новость из сюжета
В Серове взорвался газ

В Серове (Свердловская область) произошел взрыв бытового газа в пятиэтажке на улице Зеленой, 7а, четыре человека переданы медикам. Сейчас на месте работают следователи и прокуроры, спасатели обследуют дом.

Судя по фото, больше всего пострадала квартира, где произошел хлопок: внутри разворочена вся квартира, входная дверь отлетела в подъезд. Также выбиты стекла в некоторых квартирах, пострадали машины во дворе — у некоторых пробиты стекла.

По данным МЧС, взрыв произошел утром 22 июня после того, как житель квартиры на пятом этаже включил чайник. В результате происшествия были повреждены чердачное перекрытие и одна из квартир, эвакуированы 40 человек, а четверо пострадавших переданы медикам. Сейчас на месте продолжаются работы по разбору завалов и обследованию здания. Подробнее о ЧП — в сюжете URA.RU

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Серове (Свердловская область) произошел взрыв бытового газа в пятиэтажке на улице Зеленой, 7а, четыре человека переданы медикам. Сейчас на месте работают следователи и прокуроры, спасатели обследуют дом. Судя по фото, больше всего пострадала квартира, где произошел хлопок: внутри разворочена вся квартира, входная дверь отлетела в подъезд. Также выбиты стекла в некоторых квартирах, пострадали машины во дворе — у некоторых пробиты стекла. По данным МЧС, взрыв произошел утром 22 июня после того, как житель квартиры на пятом этаже включил чайник. В результате происшествия были повреждены чердачное перекрытие и одна из квартир, эвакуированы 40 человек, а четверо пострадавших переданы медикам. Сейчас на месте продолжаются работы по разбору завалов и обследованию здания. Подробнее о ЧП — в сюжете URA.RU. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...