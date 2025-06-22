Вернувшихся с ПМЭФ молдавских оппозиционеров задержали в аэропорту в Кишиневе

Оппозиционных политиков из блока «Победа» задержали в аэропорту Кишинева после возвращения с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщил депутат молдавского парламента Василий Боля.
«Чтобы стать заклятым недругом Майи Санду и партии ПДС, достаточно совершить деловую поездку за рубеж,<...> и, соответственно, вернуться на родину. В этом случае, возвращаясь домой, в аэропорту Кишинева тебя обязательно задержат на несколько часов и будут оказывать всяческое давление, оправдывая это мнимой необходимостью в неких дополнительных проверках. Именно так поступили со мной и коллегами по блоку „Победа“», — заявил Боля. О своем задержании в Молдавии по возращении с ПМЭФ он сообщил в своем telegram-канале.
Он также отметил, что сотрудники пограничной полиции не нашли законных оснований для ограничения их передвижения, и в итоге оппозиционеры смогли покинуть территорию аэропорта без дальнейших препятствий. По словам Боли, ситуация вызвала недоумение даже у самих представителей правоохранительных органов.
На Петербургском международном экономическом форуме присутствовали лидер блока «Победа» Илан Шор, бывший премьер-министр Василий Тарлев, депутаты парламента Игорь Додон, Марина Таубер, Вадим Фотеску, Александр Суходольский, а также представители партий социалистов, коммунистов, «Сердце Молдовы» и «Будущее Молдовы».
Петербургский международный экономический форум прошел с 18 по 21 июня 2025 года. В его работе приняли участие представители федеральных и региональных властей, бизнеса и экспертного сообщества.
Российский министр транспорта Роман Старовойт на полях форума проинформировал депутатов молдавского блока «Победа» о готовности России рассмотреть вопрос восстановления авиасообщения между Москвой и Кишиневом, передает RT. Он напомнил, что Россия не закрывала первой воздушное пространство, это были ответные мер.
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