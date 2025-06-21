«Дверь вынесло вместе со мной»: пострадавший от взрыва газа в Серове рассказал о разрушениях дома

Последствия произошедшего на пятом этаже многоквартирного дома в Серове взрыва газа испытали на себе и жильцы других этажей. По словам одного из пострадавших, у него в квартире на четвертом этаже взрывом выбило входную дверь.
«Я с ночи пришел. Собирались на шашлыки. У меня на четвертом этаже дверь вынесло, похоже вместе со мной. Момент не помню. В голову мне прилетело, видимо дверью», — рассказал пострадавший местным журналистам.
Взрыв произошел в пятиэтажке Серова примерно в 9:20 утра. В результате произошедшего пострадали четыре человека: троих доставили в медицинские учреждения города, еще по одному — хозяину квартиры, в которой произошел взрыв — решается вопрос о транспортировке в Екатеринбург — у мужчины ожог 50% тела.
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