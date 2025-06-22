В Москве при взрыве в многоэтажке погиб человек

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На место происшествия едут экстренные службы (фото из архива)
На место происшествия едут экстренные службы (фото из архива) Фото:
новость из сюжета

На Учинской улице в Москве, в жилой многоэтажке, прогремел взрыв. Погиб один человек, сообщает источник РЕН ТВ.

По информации телеканала, взрыв произошел во время ремонтных работ. Предварительно, взорвался газовый баллон.

По информации Shot, погиб один человек, еще двое пострадали. После взрыва в квартире начался пожар, в соседних квартирах взрывной волной выбило двери. В пострадавшей квартире обрушилась стена.

Telegram-канал «Дмитровский район Москвы М125» передает сообщения очевидцев. По их информации, во дворе пахнет горелой пластмассой. К дому подъехала пожарная техника.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На Учинской улице в Москве, в жилой многоэтажке, прогремел взрыв. Погиб один человек, сообщает источник РЕН ТВ. По информации телеканала, взрыв произошел во время ремонтных работ. Предварительно, взорвался газовый баллон. По информации Shot, погиб один человек, еще двое пострадали. После взрыва в квартире начался пожар, в соседних квартирах взрывной волной выбило двери. В пострадавшей квартире обрушилась стена. Telegram-канал «Дмитровский район Москвы М125» передает сообщения очевидцев. По их информации, во дворе пахнет горелой пластмассой. К дому подъехала пожарная техника.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...