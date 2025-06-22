В Москве при взрыве в многоэтажке погиб человек

На Учинской улице в Москве, в жилой многоэтажке, прогремел взрыв. Погиб один человек, сообщает источник РЕН ТВ.
По информации телеканала, взрыв произошел во время ремонтных работ. Предварительно, взорвался газовый баллон.
По информации Shot, погиб один человек, еще двое пострадали. После взрыва в квартире начался пожар, в соседних квартирах взрывной волной выбило двери. В пострадавшей квартире обрушилась стена.
Telegram-канал «Дмитровский район Москвы М125» передает сообщения очевидцев. По их информации, во дворе пахнет горелой пластмассой. К дому подъехала пожарная техника.
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