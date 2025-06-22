В Москве прогремел взрыв, есть погибший: что известно к этому часу

В Москве на Учинской улице в Дмитровском районе произошел взрыв в девятиэтажном жилом доме, повлекший за собой пожар и разрушения. По предварительным данным, причиной инцидента стал взрыв газового баллона во время ремонтных работ. В результате ЧП погиб один человек, двое получили травмы, а из подъезда были эвакуированы 20 жильцов. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы. Что известно о трагедии на данный момент — в материале URA.RU.
Взрыв и пожар
Около 10:30 по московскому времени в жилом доме по адресу Учинская улица, 1А, прогремел мощный взрыв, сообщает SHOT. По словам очевидцев, хлопок был глухим, после чего в подъезде начался пожар, а во дворе ощущался сильный запах горелой пластмассы. Взрывной волной выбило двери нескольких квартир на первом этаже, а в одной из них обрушилась стена. Пожар охватил часть помещений, создав угрозу для жильцов верхних этажей.
Жертвы и пострадавшие
По данным Mash, в результате инцидента погиб мужчина, который проводил ремонтные работы в квартире на первом этаже, где, предположительно, и произошел взрыв. Трое жителей подъезда получили травмы различной степени тяжести и были спасены с верхних этажей. Их состояние уточняется, по предварительной информации, пострадавшие находятся под наблюдением медиков.
Эвакуация жильцов
Из подъезда, где произошло ЧП, были эвакуированы 20 человек. Спасательные службы оперативно организовали вывоз жильцов из зоны риска, чтобы предотвратить возможные последствия пожара и обрушения конструкций.
Газовый баллон как источник опасности
По предварительным данным, озвученным источником 112, причиной взрыва стал газовый баллон, использовавшийся во время ремонтных работ. Точная причина детонации пока устанавливается. Криминальная версия происшествия на данный момент не рассматривается, однако следственные органы начали проверку.
Ущерб, нанесенный жилому дому
Взрывная волна нанесла значительный ущерб первому этажу дома. Выбиты двери в двух квартирах, в одной из них частично обрушилась стена. По данным экстренных служб, несущие конструкции здания предварительно не пострадали, но точная оценка состояния дома будет проведена после завершения спасательной операции.
Ликвидация пожара
Пожарные расчеты прибыли на место в течение нескольких минут после сообщения о взрыве. Возгорание было оперативно локализовано.
«Пожар ликвидировали 21 сотрудник и 7 единиц техники МЧС России», — сообщает МЧС Москвы в telegram-канале. К сожалению, в очаге пожара был обнаружен погибший, еще два человека пострадали.
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