Российские войска взяли под контроль село Петровское в Харьковской области и село Перебудова в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск „Запад“ освобожден населенный пункт Петровское Харьковской области», — говорится в сообщении МО в telegram-канале. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись вглубь обороны противника и завершили освобождение села Перебудова в ДНР.
Кроме того, российские силы нанесли удары по живой силе и технике механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты в районах сел Новохатское, Зеленый Гай и Червоная Зирка в ДНР. Группировка войск «Север» улучшила позиции на переднем крае, атаковав скопления техники и личного состава пяти механизированных, десантно-штурмовой бригад, десантно-штурмового и четырех штурмовых полков ВСУ, бригады территориальной обороны и отряда спецназначения «Химера» ГУР в районах сел Павловка, Андреевка, Хотень, Запселье, Новая Сечь, Яблоновка, Бессаловка, Кондратовка, Садки и Рыжевка Сумской области.
Накануне российские военные установили контроль над селом Запорожье, расположенным на территории Донецкой Народной Республики. Данный успех стал очередным этапом активного продвижения российских подразделений вглубь оборонительных рубежей противника. Согласно поступившей информации, освобождение населенного пункта осуществлялось силами соединений группировки «Восток».
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