МИД России выступил с официальным заявлением по вступлению США в войну с Ираном

МИД России осудил удары США по ядерным объектам Ирана
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В МИД России сделали заявление в связи с американскими ударами по территории Ирана
В МИД России сделали заявление в связи с американскими ударами по территории Ирана Фото:
новость из сюжета

МИД РФ решительно осудил ракетно-бомбовые удары, нанесенные США на рассвете 22 июня по ядерным объектам в Иране, последовавшие за израильскими нападениями. Об этом говорится в официальном заявлении Министерства иностранных дел России. 

«Россия решительным образом осуждает совершенные США на рассвете 22 июня удары по ряду ядерных объектов в Иране, предпринятые вслед за израильскими нападениями на Исламскую Республику», — говорится в заявлении, которое опубликовано на сайте министерства. Подчеркивается, что действия США нарушают международное право, Устав ООН и резолюции Совета Безопасности, квалифицирующие подобные акции как недопустимые. Особую тревогу вызывает тот факт, что удары нанесла страна, являющаяся постоянным членом Совбеза ООН.

В МИД отметили, что последствия акции, включая возможные радиологические риски, еще предстоит оценить, но уже очевидно начало опасной эскалации, угрожающей региональной и глобальной безопасности. Особое внимание уделено ущербу, нанесенному режиму нераспространения ядерного оружия, основанному на Договоре о нераспространении (ДНЯО), и авторитету МАГАТЭ. Россия призвала Генерального директора МАГАТЭ оперативно подготовить объективный доклад для специальной сессии Агентства и потребовала реакции Совета Безопасности ООН.

В ночь с субботы на воскресенье Военно-воздушные силы США нанесли удары по трем иранским ядерным объектам, расположенным в Натанзе, Фордо и Исфахане. По заявлению президента США Дональда Трампа, основной задачей данной операции стало сдерживание ядерной программы Ирана. Глава Белого дома также подчеркнул, что Тегеран должен сделать выбор в пользу деэскалации, в противном случае страна может столкнуться с более жесткими мерами. В ответ на эти события иранское руководство потребовало проведения внеочередного заседания Совета управляющих МАГАТЭ, а также созыва Совета Безопасности ООН.

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МИД РФ решительно осудил ракетно-бомбовые удары, нанесенные США на рассвете 22 июня по ядерным объектам в Иране, последовавшие за израильскими нападениями. Об этом говорится в официальном заявлении Министерства иностранных дел России.  «Россия решительным образом осуждает совершенные США на рассвете 22 июня удары по ряду ядерных объектов в Иране, предпринятые вслед за израильскими нападениями на Исламскую Республику», — говорится в заявлении, которое опубликовано на сайте министерства. Подчеркивается, что действия США нарушают международное право, Устав ООН и резолюции Совета Безопасности, квалифицирующие подобные акции как недопустимые. Особую тревогу вызывает тот факт, что удары нанесла страна, являющаяся постоянным членом Совбеза ООН. В МИД отметили, что последствия акции, включая возможные радиологические риски, еще предстоит оценить, но уже очевидно начало опасной эскалации, угрожающей региональной и глобальной безопасности. Особое внимание уделено ущербу, нанесенному режиму нераспространения ядерного оружия, основанному на Договоре о нераспространении (ДНЯО), и авторитету МАГАТЭ. Россия призвала Генерального директора МАГАТЭ оперативно подготовить объективный доклад для специальной сессии Агентства и потребовала реакции Совета Безопасности ООН. В ночь с субботы на воскресенье Военно-воздушные силы США нанесли удары по трем иранским ядерным объектам, расположенным в Натанзе, Фордо и Исфахане. По заявлению президента США Дональда Трампа, основной задачей данной операции стало сдерживание ядерной программы Ирана. Глава Белого дома также подчеркнул, что Тегеран должен сделать выбор в пользу деэскалации, в противном случае страна может столкнуться с более жесткими мерами. В ответ на эти события иранское руководство потребовало проведения внеочередного заседания Совета управляющих МАГАТЭ, а также созыва Совета Безопасности ООН.
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