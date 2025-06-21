В Перми за 180 миллионов рублей продают исторический особняк купца Боброва

В центре Перми вновь выставили на продажу исторический особняк по улице Советской, 54. Это объект культурного наследия «Дома купца А.А. Боброва». Собственник оценил здание и прилегающий к нему участок в 180 млн рублей, указано на сайте бесплатных объявлений.
«Продается исторический особняк на улице Советской, 54. Площадь земельного участка — 19 соток, площадь здания — 1,5 тысячи квадратных метров. Стоимость — 180 000 000 рублей», — написано на портале «Авито».
По данным сервиса «Яндекс Карты», в доме пермского купца сейчас располагаются юридическая компания «Доберман», языковая школа Bridge, аренда зарядных устройств «Бери Заряд», общественники «Центра качества строительства», ночной клуб Nebar, школа для водителей «Автореал», гостиница Valerie и туристическое агентство «Акапулько». Продавец пояснил, что здание сдано нескольким юрлицам в долгосрочную аренду.
В феврале этого года стоимость актива составляла 160 млн рублей. В 2023-м — особняк выставляли на продажу за 110 млн. А летом прошлого года — за объект культурного наследия владельцы запрашивали все те же 180 млн рублей.
URA.RU уже писало, что в апреле 2024-го — пермская инспекция по охране объектов культурного наследия потребовала от собственника «Дома купца Боброва» провести его реставрацию. Тогда иск был подан к бизнесмену Александру Корноушкину.
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