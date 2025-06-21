21 июня 2025

ХМАО стал лидером УрФО по росту задолженностей по ипотеке

© Служба новостей «URA.RU»
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Долг югорчан по ипотекам составляет 2,1 миллиарда рублей
Долг югорчан по ипотекам составляет 2,1 миллиарда рублей Фото:

За четыре месяца 2025 года в ХМАО объем просроченной задолженности по ипотечным кредитам вырос на 134%. Этот показатель соответствует первой строчке антирейтинга в УрФО.

«Тюменская область стала вторым регионом в УрФО с наибольшей динамикой прироста должников. На первом месте ХМАО: +134%», — передает РБК Тюмень.

Так, сейчас сумма, которую задолжали югорчане по ипотеке, составляет 2,1 миллиарда рублей. На третьей строчке расположился также регион «тюменской матрешки» — ЯНАО, прибавив к задолженностям 115%.

В ХМАО в первом квартале 2025 года на 44% снизился объем выданных ипотечных кредитов и на четверть — автокредитов. Аналитики связывают это с высокими процентными ставками и ужесточением требований к заемщикам.

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За четыре месяца 2025 года в ХМАО объем просроченной задолженности по ипотечным кредитам вырос на 134%. Этот показатель соответствует первой строчке антирейтинга в УрФО. «Тюменская область стала вторым регионом в УрФО с наибольшей динамикой прироста должников. На первом месте ХМАО: +134%», — передает РБК Тюмень. Так, сейчас сумма, которую задолжали югорчане по ипотеке, составляет 2,1 миллиарда рублей. На третьей строчке расположился также регион «тюменской матрешки» — ЯНАО, прибавив к задолженностям 115%. В ХМАО в первом квартале 2025 года на 44% снизился объем выданных ипотечных кредитов и на четверть — автокредитов. Аналитики связывают это с высокими процентными ставками и ужесточением требований к заемщикам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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