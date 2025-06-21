ХМАО стал лидером УрФО по росту задолженностей по ипотеке

За четыре месяца 2025 года в ХМАО объем просроченной задолженности по ипотечным кредитам вырос на 134%. Этот показатель соответствует первой строчке антирейтинга в УрФО.
«Тюменская область стала вторым регионом в УрФО с наибольшей динамикой прироста должников. На первом месте ХМАО: +134%», — передает РБК Тюмень.
Так, сейчас сумма, которую задолжали югорчане по ипотеке, составляет 2,1 миллиарда рублей. На третьей строчке расположился также регион «тюменской матрешки» — ЯНАО, прибавив к задолженностям 115%.
В ХМАО в первом квартале 2025 года на 44% снизился объем выданных ипотечных кредитов и на четверть — автокредитов. Аналитики связывают это с высокими процентными ставками и ужесточением требований к заемщикам.
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