ВСУ с помощью дрона совершили атаку на автобусную остановку в Сватово Луганской Народной Республики. В результате происшествия есть пострадавшие. Об этом сообщило правительство региона.
«Дрон ВСУ в полдень атаковал автобусную остановку в Сватово», — говорится в сообщении в официальном telegram-канале. По данным министра здравоохранения ЛНР Наталии Пащенко, среди пострадавших два водителя «Луганского Автодора» и пожилая женщина 1938 года рождения — пассажир. Все они получили множественные осколочные ранения и были госпитализированы в местную больницу. Также в результате атаки получил повреждения рейсовый автобус.
Ранее ВСУ уже совершали атаки с использованием беспилотников на гражданские объекты в Сватово. В частности, в начале июня под обстрел попали объекты социальной инфраструктуры, включая здание Многофункционального центра (МФЦ). Вскоре после происшествия прием граждан в отделении МФЦ был временно прекращен.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.