Дрон ВСУ атаковал автобусную остановку в Сватово, трое ранены. Фото

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ВСУ с помощью БПЛА атаковали мирных жителей в ЛНР
ВСУ с помощью БПЛА атаковали мирных жителей в ЛНР Фото:
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ВСУ с помощью дрона совершили атаку на автобусную остановку в Сватово Луганской Народной Республики. В результате происшествия есть пострадавшие. Об этом сообщило правительство региона. 

«Дрон ВСУ в полдень атаковал автобусную остановку в Сватово», — говорится в сообщении в официальном telegram-канале. По данным министра здравоохранения ЛНР Наталии Пащенко, среди пострадавших два водителя «Луганского Автодора» и пожилая женщина 1938 года рождения — пассажир. Все они получили множественные осколочные ранения и были госпитализированы в местную больницу. Также в результате атаки получил повреждения рейсовый автобус.

Ранее ВСУ уже совершали атаки с использованием беспилотников на гражданские объекты в Сватово. В частности, в начале июня под обстрел попали объекты социальной инфраструктуры, включая здание Многофункционального центра (МФЦ). Вскоре после происшествия прием граждан в отделении МФЦ был временно прекращен.

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ВСУ с помощью дрона совершили атаку на автобусную остановку в Сватово Луганской Народной Республики. В результате происшествия есть пострадавшие . Об этом сообщило правительство региона.  «Дрон ВСУ в полдень атаковал автобусную остановку в Сватово», — говорится в сообщении в официальном telegram-канале. По данным министра здравоохранения ЛНР Наталии Пащенко, среди пострадавших два водителя «Луганского Автодора» и пожилая женщина 1938 года рождения — пассажир. Все они получили множественные осколочные ранения и были госпитализированы в местную больницу. Также в результате атаки получил повреждения рейсовый автобус. Ранее ВСУ уже совершали атаки с использованием беспилотников на гражданские объекты в Сватово. В частности, в начале июня под обстрел попали объекты социальной инфраструктуры, включая здание Многофункционального центра (МФЦ). Вскоре после происшествия прием граждан в отделении МФЦ был временно прекращен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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