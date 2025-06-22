После смертельного пожара в московской многоэтажке возбуждено уголовное дело

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Из-за пожара из дома эвакуировали более 20 человек (фото из архива)
Из-за пожара из дома эвакуировали более 20 человек (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
На северо-западе Москвы прогремел взрыв

По факту взрыва и пожара, унесшего жизнь человека, в многоэтажке на улице Учинского в Москве возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает СУ СКР по Москве.

«По факту инцидента, произошедшего на севере Москвы, возбуждено уголовное дело», — сообщает telegram-канал «Столичный СК». Следователи и представители оперативных служб работают на месте происшествия. Точная причина возгорания будет установлена после экспертиз, в том числе пожарно-технической.

Днем 22 июня на улице Учинской в Москве, по предварительным данным, произошел взрыв газового баллона во время ремонтных работ в помещении на первом этаже. Погиб один человек. Четверо пострадали. Двое из них доставлены в НИИ Склифосовского с тяжелыми ожогами.

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По факту взрыва и пожара, унесшего жизнь человека, в многоэтажке на улице Учинского в Москве возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает СУ СКР по Москве. «По факту инцидента, произошедшего на севере Москвы, возбуждено уголовное дело», — сообщает telegram-канал «Столичный СК». Следователи и представители оперативных служб работают на месте происшествия. Точная причина возгорания будет установлена после экспертиз, в том числе пожарно-технической. Днем 22 июня на улице Учинской в Москве, по предварительным данным, произошел взрыв газового баллона во время ремонтных работ в помещении на первом этаже. Погиб один человек. Четверо пострадали. Двое из них доставлены в НИИ Склифосовского с тяжелыми ожогами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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