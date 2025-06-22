Лавров заявил о непредсказуемости последствий удара США по Ирану

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Удар США по Ирану - опасный виток эскалации конфликта, отметил Лавров
Удар США по Ирану - опасный виток эскалации конфликта, отметил Лавров Фото:
новость из сюжета

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто. Обсуждение касалось недавних ракетно-бомбовых ударов США по ядерным объектам Ирана, сообщает Министерство иностранных дел Российской Федерации.

«С российской стороны акцентировано, что нанесенный США ракетно-бомбовый удар по территории суверенного государства ознаменовал собой новый, опасный виток эскалации конфликта, который может иметь самые непредсказуемые последствия», — сказано в официальном заявлении на сайте МИД РФ. Также было выражено мнение, что эти действия нанесли ущерб международному режиму ядерного нераспространения, а также угрожают региональной и глобальной безопасности.

Ранее стало известно, что 22 июня США нанесли удары по ядерным объектам в Иране после израильских атак, что вызвало резкую реакцию России и призывы к экстренному заседанию Совбеза ООН. МИД РФ отметил, что действия США нарушают международное право и создают риски для режима нераспространения ядерного оружия, а также региональной и глобальной безопасности.

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто. Обсуждение касалось недавних ракетно-бомбовых ударов США по ядерным объектам Ирана, сообщает Министерство иностранных дел Российской Федерации. «С российской стороны акцентировано, что нанесенный США ракетно-бомбовый удар по территории суверенного государства ознаменовал собой новый, опасный виток эскалации конфликта, который может иметь самые непредсказуемые последствия», — сказано в официальном заявлении на сайте МИД РФ. Также было выражено мнение, что эти действия нанесли ущерб международному режиму ядерного нераспространения, а также угрожают региональной и глобальной безопасности. Ранее стало известно, что 22 июня США нанесли удары по ядерным объектам в Иране после израильских атак, что вызвало резкую реакцию России и призывы к экстренному заседанию Совбеза ООН. МИД РФ отметил, что действия США нарушают международное право и создают риски для режима нераспространения ядерного оружия, а также региональной и глобальной безопасности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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