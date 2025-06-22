Закрылся аэропорт Волгограда

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В аэропорту Волгограда введены ограничения (фото из архива)
В аэропорту Волгограда введены ограничения (фото из архива) Фото:

Аэропорт Волгограда временно закрылся. Об этом сообщает Росавиация.

«Ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Волгограда», — говорится в сообщении telegram-канала официального представителя Росавиации Артема Кореняко. Ограничения введены в целях безопасности.

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Аэропорт Волгограда временно закрылся. Об этом сообщает Росавиация. «Ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Волгограда», — говорится в сообщении telegram-канала официального представителя Росавиации Артема Кореняко. Ограничения введены в целях безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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