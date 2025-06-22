Закрылся аэропорт Волгограда

В аэропорту Волгограда введены ограничения (фото из архива)
Аэропорт Волгограда временно закрылся. Об этом сообщает Росавиация.
«Ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Волгограда», — говорится в сообщении telegram-канала официального представителя Росавиации Артема Кореняко. Ограничения введены в целях безопасности.
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