Власти Серова провели встречу с жильцами дома, в котором взорвался газ. Фото

Жильцам дома в Серове, где взорвался газ, выдадут сертификаты на новые квартиры
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Подъезд находится в аварийном состоянии и не подлежит ремонту (архивное фото)
Подъезд находится в аварийном состоянии и не подлежит ремонту (архивное фото) Фото:
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В Серове взорвался газ

Власти Серова (Свердловская область) встретились с жителями дома №7а по улице Зеленая, где сегодня утром прогремел взрыв газа. Сотрудники администрации ответили на все волнующие вопросы граждан, а также сделали заявления по поводу будущего плана работ. Об этом рассказал глава Серовского муниципального округа Василий Сизиков.

  • Сертификаты на покупку нового жилья в Серове будут предоставлены жителям двадцати квартир из первого подъезда и одной квартиры из второго подъезда. Сумма выплаты по каждому сертификату будет определяться на основании площади ранее занимаемой квартиры.
  • Руководство города заверило, что будет предоставлено необходимое время и организована поддержка для вывоза имущества жителей, учитывая существующую угрозу обрушения здания.
  • Для всей необходимой информации и поддержки жителей был организован специальный чат, в котором публикуются все ключевые сообщения, касающиеся сложившейся обстановки.
  • В администрации утвердили расписание персональных консультаций для всех семей, которые начнутся уже завтра, 23 июня, в 9:00 утра.
  • Все жильцы, пострадавшие от взрыва газа, были временно расселены в гостинице. Им обеспечено четырехразовое питание, расходы на которое покрываются из средств местного бюджета.

В городе Серов 22 июня примерно в 09:24 утра в пятиэтажном жилом доме по адресу улица Зеленая, 7а произошел взрыв бытового газа. В результате инцидента пострадали пять человек, из здания были эвакуированы сотни жильцов. Следственные органы инициировали проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По предварительной информации, взрыв произошел из-за включения электрочайника при наличии утечки газа. Более подробная информация о произошедшем — в онлайн-трансляции URA.RU.

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Власти Серова (Свердловская область) встретились с жителями дома №7а по улице Зеленая, где сегодня утром прогремел взрыв газа. Сотрудники администрации ответили на все волнующие вопросы граждан, а также сделали заявления по поводу будущего плана работ. Об этом рассказал глава Серовского муниципального округа Василий Сизиков. В городе Серов 22 июня примерно в 09:24 утра в пятиэтажном жилом доме по адресу улица Зеленая, 7а произошел взрыв бытового газа. В результате инцидента пострадали пять человек, из здания были эвакуированы сотни жильцов. Следственные органы инициировали проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По предварительной информации, взрыв произошел из-за включения электрочайника при наличии утечки газа. Более подробная информация о произошедшем — в онлайн-трансляции URA.RU.
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