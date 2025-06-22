Посетительница «Тайгана» рассказала о первых секундах после нападения на Зубкова

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Владелец парка «Тайган» Олег Зубков был доставлен в больницу после нападения львов
Владелец парка «Тайган» Олег Зубков был доставлен в больницу после нападения львов Фото:

Одна из посетительниц «Тайгана» поделилась подробностями о том, что происходило в первые мгновения после нападения львов на владельца сафари-парка Олега Зубкова. По ее словам, мужчина сильно пострадал.

«В какой-то момент мы услышали, как женщина бежала, звала на помощь... лев напал на человека. Потом выяснилось, что это Зубков. Он в этот момент как раз кормил внизу львов. И лев напал на него. И мы видели только, как его увезли в машине: голова, лицо, тело, руки были — все в крови, все как мясо. Не было ни одного живого места на нем... Он был жив, в сознании, — рассказала посетительница в видео, опубликованном в telegram-канале Mash на волне“.

Состояние Зубкова оценивается как тяжелое. Пострадавший потерял значительный объем крови. Его доставили в ГБУЗ РК «Белогорская центральная районная больница. В Белогорск прибыли специалисты санитарной авиации для оказания медицинской помощи. После улучшения состояния больного предусматривается его транспортировка в клиническую больницу имени Семашко.

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Одна из посетительниц «Тайгана» поделилась подробностями о том, что происходило в первые мгновения после нападения львов на владельца сафари-парка Олега Зубкова. По ее словам, мужчина сильно пострадал. «В какой-то момент мы услышали, как женщина бежала, звала на помощь... лев напал на человека. Потом выяснилось, что это Зубков. Он в этот момент как раз кормил внизу львов. И лев напал на него. И мы видели только, как его увезли в машине: голова, лицо, тело, руки были — все в крови, все как мясо. Не было ни одного живого места на нем... Он был жив, в сознании, — рассказала посетительница в видео, опубликованном в telegram-канале „Mash на волне“. Состояние Зубкова оценивается как тяжелое. Пострадавший потерял значительный объем крови. Его доставили в ГБУЗ РК «Белогорская центральная районная больница. В Белогорск прибыли специалисты санитарной авиации для оказания медицинской помощи. После улучшения состояния больного предусматривается его транспортировка в клиническую больницу имени Семашко.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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