Трамп разозлился на конгрессмена, усомнившегося в законности атак на Иран

Конгрессмен-республиканец Томас Масси более не относится к числу сторонников президента США Дональда Трампа. Такое заявление сделал глава государства, подчеркнув, что Масси поставил под сомнение конституционность недавних авиаударов по Ирану.
«Конгрессмен Томас Масси не часть движения MAGA, хотя ему нравится говорить, что он в него входит. MAGA не хочет его, не знает его, не уважает его. Он отрицательная сила», — написал Трамп на своей странице в X. Он также назвал однопартийца «простодушным выскочкой» и призвал своих сторонников «отказаться от жалкого неудачника Масси, как от чумы».
Накануне Трамп провел встречу с командой по национальной безопасности, где обсуждались авиаудары по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане, которые были нанесены утром 22 июня. Сообщалось, что Израиль был заранее предупрежден о готовящейся атаке, а операция была выполнена с использованием бомбардировщиков B-2. После удара Трамп поблагодарил военных и подчеркнул, что наступило время для мира.
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