Коллега Зубкова рассказал, как владелец парка взаимодействовал с напавшими на него львами

Олег Зубков, владеющий крымским парком львов «Тайган» и получивший травмы в результате нападения льва, всегда относился к этим животным с особой теплотой. Об этом сообщил директор мариупольского зоопарка Савелий Вашура, являющийся коллегой пострадавшего.
«[Зубков к животным] заходит, общается. Тапочком кого-то побьет, поругает. Ну как-то с ними как с маленькими детьми, хотя они все взрослые львы там и тигры», — сообщил Вашура «Известиям».
Собеседник издания отметил, что значительная часть хищных животных появляется на свет непосредственно в «Тайгане» и с самого рождения знакома с владельцем парка, поскольку он уделяет им большое внимание. По достижении определенного возраста Зубков выпускает этих зверей на просторы саванны.
Как ранее писало URA.RU, во время кормления хищных животных на Олега Зубкова напал лев, причинив ему серьезные травмы. Директору сафари-парка удалось покинуть вольер. Пострадавший был госпитализирован, его состояние оценивается как тяжелое.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.