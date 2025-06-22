22 июня 2025

Китай обвинил США в нарушении Устава ООН после атаки иранских объектов

© Служба новостей «URA.RU»
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Китай требует созыва Генассамблеи ООН
Китай требует созыва Генассамблеи ООН Фото:

Атаки США по ядерным объектам Ирана являются нарушением международного права. Об этом постпред Китая при ООН Фу Цун на экстренном заседании Совета Безопасности ООН.

«Действия США серьезно нарушают цели и принципы Устава ООН и международного права, а также и суверенитет, безопасность и территориальную целостность Ирана», — сказал Цун и призвал к немедленному прекращению огня. Заявление прозвучало после серии авиаударов ВВС США по ядерным объектам Ирана.

Ранее URA.RU рассказывало, что совбез ООН собрался по требованию России и Китая для обсуждения эскалации конфликта. Представитель России при ООН Василий Небензя решительно осудил удары США по Ирану. Он назвал их «безответственными и провокационными». Он также добавил, что Вашингтону никто не давал полномочий на атаку. В МИД Ирана удары США по ядерным объектам назвали началом войны, пишет RT.

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Атаки США по ядерным объектам Ирана являются нарушением международного права. Об этом постпред Китая при ООН Фу Цун на экстренном заседании Совета Безопасности ООН. «Действия США серьезно нарушают цели и принципы Устава ООН и международного права, а также и суверенитет, безопасность и территориальную целостность Ирана», — сказал Цун и призвал к немедленному прекращению огня. Заявление прозвучало после серии авиаударов ВВС США по ядерным объектам Ирана. Ранее URA.RU рассказывало, что совбез ООН собрался по требованию России и Китая для обсуждения эскалации конфликта. Представитель России при ООН Василий Небензя решительно осудил удары США по Ирану. Он назвал их «безответственными и провокационными». Он также добавил, что Вашингтону никто не давал полномочий на атаку. В МИД Ирана удары США по ядерным объектам назвали началом войны, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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