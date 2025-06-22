22 июня 2025

Небензя озвучил позицию России на атаки США по иранским ядерным объектам

Небензя: Россия осуждает удары США по Ирану
© Служба новостей «URA.RU»
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Небензя заявил, что действия США могут привести к непредсказуемым последствиям
Небензя заявил, что действия США могут привести к непредсказуемым последствиям Фото:

Россия решительно осуждает удары США по Ирану. Такую позицию озвучил постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций Василий Небензя на экстренном заседании Совета Безопасности ООН по запросу Ирана в связи с ударами США.

«Своими действиями Штаты открыли ящик Пандоры. И никто не знает, к чему это может привести», — заявил российский дипломат, передает РИА Новости.

По словам Небензи, подобные действия США против Исламской республики — безответственные и провокационные. Он также добавил, что Вашингтону никто не давал полномочий на атаку.

Ранее, 22 июня, США нанесли ракетно-бомбовые удары по ядерным объектам в Иране после израильских атак. МИД РФ подчеркнул, что эти действия нарушают международное право, создают угрозу режиму нераспространения ядерного оружия и могут привести к эскалации конфликта с непредсказуемыми последствиями для глобальной безопасности.

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Россия решительно осуждает удары США по Ирану. Такую позицию озвучил постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций Василий Небензя на экстренном заседании Совета Безопасности ООН по запросу Ирана в связи с ударами США. «Своими действиями Штаты открыли ящик Пандоры. И никто не знает, к чему это может привести», — заявил российский дипломат, передает РИА Новости. По словам Небензи, подобные действия США против Исламской республики — безответственные и провокационные. Он также добавил, что Вашингтону никто не давал полномочий на атаку. Ранее, 22 июня, США нанесли ракетно-бомбовые удары по ядерным объектам в Иране после израильских атак. МИД РФ подчеркнул, что эти действия нарушают международное право, создают угрозу режиму нераспространения ядерного оружия и могут привести к эскалации конфликта с непредсказуемыми последствиями для глобальной безопасности.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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