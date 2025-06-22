22 июня 2025
21 июня 2025

В ХМАО блогер авторитетного бизнесмена Петермана добилась отмены приговора по иску за клевету к экс-чиновнику

Блогер из ХМАО отменила штраф в 100 тысяч рублей за клевету в адрес чиновника
© Служба новостей «URA.RU»
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Ранее суд обязала ее выплатить штраф в 100 тысяч рублей
Ранее суд обязала ее выплатить штраф в 100 тысяч рублей Фото:

Блогер Айгуль Хисматова, которая близка к авторитетному предпринимателю Александру Петерману, добилась в кассации отмены решения нижестоящих судов, которые обязывали ее заплатить 100 тысяч рублей за за обвинения в клевете в адрес бывшего и.о. вице-мэра Нижневартовска Александру Федорусу. Эту информацию URA.RU подтвердила адвокат экс-чиновника Оксана Рудик.

«Теперь процесс начнется с самого начала. С учетом позиции Хисматовой в кассации, мы будем уточняться по требованиям и доказывать законность происхождения денежных средств на строительство дома Федоруса и смотреть каких свидетелей она приведет», — пояснила Рудик. Она добавила, что сторона Федоруса готовит жалобу в Верховный суд для проверки законности кассационного решения. Хисматова у себя в аккаунте в соцсетях написала, что удовлетворена решением кассационного суда, поскольку считала, что при рассмотрении иска в нижестоящих инстанциях были допущены нарушения.

Ранее URA.RU писало, что Хисматова в своих видеороликах обвиняла бывшего чиновника в коррупции, превышении и злоупотреблении должностных полномочий. Тогда суд обязал ее выплатить компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей.

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Блогер Айгуль Хисматова, которая близка к авторитетному предпринимателю Александру Петерману, добилась в кассации отмены решения нижестоящих судов, которые обязывали ее заплатить 100 тысяч рублей за за обвинения в клевете в адрес бывшего и.о. вице-мэра Нижневартовска Александру Федорусу. Эту информацию URA.RU подтвердила адвокат экс-чиновника Оксана Рудик. «Теперь процесс начнется с самого начала. С учетом позиции Хисматовой в кассации, мы будем уточняться по требованиям и доказывать законность происхождения денежных средств на строительство дома Федоруса и смотреть каких свидетелей она приведет», — пояснила Рудик. Она добавила, что сторона Федоруса готовит жалобу в Верховный суд для проверки законности кассационного решения. Хисматова у себя в аккаунте в соцсетях написала, что удовлетворена решением кассационного суда, поскольку считала, что при рассмотрении иска в нижестоящих инстанциях были допущены нарушения. Ранее URA.RU писало, что Хисматова в своих видеороликах обвиняла бывшего чиновника в коррупции, превышении и злоупотреблении должностных полномочий. Тогда суд обязал ее выплатить компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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