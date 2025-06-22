Блогер Айгуль Хисматова, которая близка к авторитетному предпринимателю Александру Петерману, добилась в кассации отмены решения нижестоящих судов, которые обязывали ее заплатить 100 тысяч рублей за за обвинения в клевете в адрес бывшего и.о. вице-мэра Нижневартовска Александру Федорусу. Эту информацию URA.RU подтвердила адвокат экс-чиновника Оксана Рудик.
«Теперь процесс начнется с самого начала. С учетом позиции Хисматовой в кассации, мы будем уточняться по требованиям и доказывать законность происхождения денежных средств на строительство дома Федоруса и смотреть каких свидетелей она приведет», — пояснила Рудик. Она добавила, что сторона Федоруса готовит жалобу в Верховный суд для проверки законности кассационного решения. Хисматова у себя в аккаунте в соцсетях написала, что удовлетворена решением кассационного суда, поскольку считала, что при рассмотрении иска в нижестоящих инстанциях были допущены нарушения.
Ранее URA.RU писало, что Хисматова в своих видеороликах обвиняла бывшего чиновника в коррупции, превышении и злоупотреблении должностных полномочий. Тогда суд обязал ее выплатить компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей.
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