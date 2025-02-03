Блогер авторитетного бизнесмена Петермана из ХМАО проиграла суд скандальному экс-чиновнику

Блогер Айгуль Хисматова, которая близка к авторитетному предпринимателю Александру Петерману, проиграла суд бывшему и. о. вице-мэра по соцполитике Нижневартовска Александру Федорусу. Хисматова пыталась обжаловать решение суда первой инстанции, который признал ее виновной в клевете и потребовал компенсировать бывшему чиновнику 100 тысяч рублей, однако окружной суд оставил его без изменения. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ходом дела.
«Сегодня проходило заседание, суд ХМАО оставил в законной силе решение по иску Федоруса против Хисматовой. Будет предъявлять исполнительный лист, а также требовать опровержения в социальных сетях», — рассказал собеседник.
Информацию об этом подтвердил сам Федорус в социальных сетях. «Суд оставил без изменения решение первой инстанции и обязал ее выпустить опровержение недостоверной информации в своих сетях», — сообщил экс-чиновник.
Хисматова рассказала URA.RU, что не могла присутствовать на заседании и просила об отложении дела. «Мы не присутствовали на заседании, ни я, ни мой адвокат. Подавали ходатайство об отложении рассмотрения дела. Однако суд решил все без нас», — прокомментировала блогер. Причина была связана с обращением в учреждение здравоохранения.
Ранее URA.RU писало, что Хисматова в своих видеороликах обвиняла бывшего чиновника в коррупции, превышении и злоупотреблении должностных полномочий. Тогда суд обязал ее выплатить компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей. Сам же Федорус покинул мэрию в прошлом году после коррупционного скандала. Силовики проверяли его на наличие конфликта интересов.
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