03 февраля 2025

Блогер авторитетного бизнесмена Петермана из ХМАО проиграла суд скандальному экс-чиновнику

Блогер Хисматова проиграла суд бывшему врио вице-мэра Нижневартовска Федорусу
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Видеоблогер Хисматова проиграла суд бывшему вице-мэру Нижневартовска Федорусу
Видеоблогер Хисматова проиграла суд бывшему вице-мэру Нижневартовска Федорусу Фото:

Блогер Айгуль Хисматова, которая близка к авторитетному предпринимателю Александру Петерману, проиграла суд бывшему и. о. вице-мэра по соцполитике Нижневартовска Александру Федорусу. Хисматова пыталась обжаловать решение суда первой инстанции, который признал ее виновной в клевете и потребовал компенсировать бывшему чиновнику 100 тысяч рублей, однако окружной суд оставил его без изменения. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ходом дела.

«Сегодня проходило заседание, суд ХМАО оставил в законной силе решение по иску Федоруса против Хисматовой. Будет предъявлять исполнительный лист, а также требовать опровержения в социальных сетях», — рассказал собеседник.

Информацию об этом подтвердил сам Федорус в социальных сетях. «Суд оставил без изменения решение первой инстанции и обязал ее выпустить опровержение недостоверной информации в своих сетях», — сообщил экс-чиновник.

Хисматова рассказала URA.RU, что не могла присутствовать на заседании и просила об отложении дела. «Мы не присутствовали на заседании, ни я, ни мой адвокат. Подавали ходатайство об отложении рассмотрения дела. Однако суд решил все без нас», — прокомментировала блогер. Причина была связана с обращением в учреждение здравоохранения.

Ранее URA.RU писало, что Хисматова в своих видеороликах обвиняла бывшего чиновника в коррупции, превышении и злоупотреблении должностных полномочий. Тогда суд обязал ее выплатить компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей. Сам же Федорус покинул мэрию в прошлом году после коррупционного скандала. Силовики проверяли его на наличие конфликта интересов.

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Блогер Айгуль Хисматова, которая близка к авторитетному предпринимателю Александру Петерману, проиграла суд бывшему и. о. вице-мэра по соцполитике Нижневартовска Александру Федорусу. Хисматова пыталась обжаловать решение суда первой инстанции, который признал ее виновной в клевете и потребовал компенсировать бывшему чиновнику 100 тысяч рублей, однако окружной суд оставил его без изменения. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ходом дела. «Сегодня проходило заседание, суд ХМАО оставил в законной силе решение по иску Федоруса против Хисматовой. Будет предъявлять исполнительный лист, а также требовать опровержения в социальных сетях», — рассказал собеседник. Информацию об этом подтвердил сам Федорус в социальных сетях. «Суд оставил без изменения решение первой инстанции и обязал ее выпустить опровержение недостоверной информации в своих сетях», — сообщил экс-чиновник. Хисматова рассказала URA.RU, что не могла присутствовать на заседании и просила об отложении дела. «Мы не присутствовали на заседании, ни я, ни мой адвокат. Подавали ходатайство об отложении рассмотрения дела. Однако суд решил все без нас», — прокомментировала блогер. Причина была связана с обращением в учреждение здравоохранения. Ранее URA.RU писало, что Хисматова в своих видеороликах обвиняла бывшего чиновника в коррупции, превышении и злоупотреблении должностных полномочий. Тогда суд обязал ее выплатить компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей. Сам же Федорус покинул мэрию в прошлом году после коррупционного скандала. Силовики проверяли его на наличие конфликта интересов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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