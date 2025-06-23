NBC: Иран пригрозил Трампу терроризмом в США за удары по своей стране

Президент США Дональд Трамп получил послание от Ирана с угрозой активации «спящих террористических ячеек» на территории Штатов за несколько дней до американских ударов по ядерным объектам Ирана. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники среди американских чиновников.
«За несколько дней до вчерашних ударов по его ядерным объектам Иран направил Трампу коммюнике, в котором пригрозил активизировать спящие террористические ячейки на территории Соединенных Штатов в случае нападения», — передают американские журналисты, ссылаясь на свои источники из Белого дома.
Сообщение Тегерана было передано главе Белого дома через посредника во время саммита G7 в Канаде, который Трамп покинул досрочно. По словам источников телеканала, этот шаг был связан с необходимостью «рассмотреть возможные действия на фоне обострения конфликта между Израилем и Ираном».
В ночь на 22 июня Соединенные Штаты нанесли удары по ключевым объектам иранской ядерной программы. По данным The Wall Street Journal, Вашингтон через посредников уведомил Тегеран, что эти действия не являются началом широкомасштабной военной кампании и не направлены на смену власти в стране. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что ответ Тегерана на агрессию США будет «соразмерным».
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