NYT: США обманом отправили истребители B-2 в Иран для атаки по ядерным объектам

США использовали отвлекающий маневр при переброске стратегических бомбардировщиков B-2 для атаки по ядерным объектам в Иране, отправив одну группу самолетов с включенными радиолокационными ответчиками в противоположном от Ближнего Востока направлении. Об этом сообщила газета New York Times со ссылкой на источники в американских военных кругах.
«Чтобы создать путаницу при планировании атаки, военные чиновники решили отправить две группы бомбардировщиков B-2 из Миссури в приблизительно одинаковое время. Одна группа должна была лететь на запад, в сторону острова Гуам с включенными транспондерами, чтобы можно было отследить их при помощи коммерческих спутников», — говорится в публикации New York Times .Вторая группа бомбардировщиков, по информации издания, состояла из семи самолетов, которые летели на восток, непосредственно к Ирану.
Эти самолеты были полностью загружены противобункерными бомбами GBU-57 и двигались с отключенными транспондерами для максимальной скрытности. Такой подход позволил избежать обнаружения иранскими радарами и ввести в заблуждение как наблюдателей, так и потенциального противника относительно реального маршрута и времени нанесения удара.
Стратегические бомбардировщики B-2, как отмечает газета, являются единственными самолетами в арсенале США, которые способны доставлять тяжелые противобункерные авиационные средства поражения и одновременно оставаться невидимыми для большинства систем ПВО.
Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной. Израиль 13 июня начал атаки по иранским ядерным объектам , что спровоцировало ответные меры. Стороны почти ежедневно атакуют столицы и важные инфраструктурные объекты.
В ночь на 22 июня в войну вступили США. Американские ВВС совершили серию ударов по ядерным объектам Ирана: Фордо, Натанз и Исфахан. Для ударов по целям США применили сверхмощные бомбы GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator (MOP), известные как «бомба-бункер».
Иран предупредил США о серьезных последствиях после удара по своим ядерным объектам. Вашингтон ожидает ответные меры.
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