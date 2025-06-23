В Россельхознадзоре предрекли появление в России радиоактивных продуктов из-за войны Ирана и Израиля

Россельхознадзор предрек продовольственный кризис из-за войны на Ближнем Востоке
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Россельхознадзор отмечает, что ведомство рискует столкнуться с ситуацией, когда будет вынуждено проверять ввозимые продукты в РФ на радиацию
Россельхознадзор отмечает, что ведомство рискует столкнуться с ситуацией, когда будет вынуждено проверять ввозимые продукты в РФ на радиацию Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

Удары по ядерным объектам в Иране могут привести к загрязнению территорий и поставить под угрозу продовольственную безопасность ряда стран, включая Россию. Об этом сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт в интервью журналистам, заявив, что ведомству придется проверять товары на радиацию, которые будут ввозиться в Россию. 

«Наибольшую опасность представляют удары, которые наносятся по ядерным объектам, из-за чего может произойти загрязнение территорий. Иран производит большие объемы растительной и животноводческой продукции. Поэтому нанесение такого ущерба окажет серьезное влияние с точки зрения продовольствия. <...> В случае, если будет загрязнение территорий в результате повреждений атомных объектов, Россия будет вынуждена проверять поступающую продукцию на радиацию.», — заявил Данкверт на полях Петербургского экономического форума (ПМЭФ-2025). Его слова передает ТАСС. 

Руководитель ведомства также отметил, что возможные последствия подобных ударов выходят за рамки военной сферы и затрагивают вопросы гуманитарной безопасности. По его словам, помимо Ирана, риску подвергаются и соседние государства, которые могут столкнуться с угрозой безопасности сельскохозяйственной продукции.

Израиль с 13 июня начал наносить удары по Ирану. Уже 22 июня США присоединились к ударам, также ударив по иранским объектам. В ответ на последние события в мире предрекли страшные последствия, которые распространятся за пределами Ближнего Востока. 

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Удары по ядерным объектам в Иране могут привести к загрязнению территорий и поставить под угрозу продовольственную безопасность ряда стран, включая Россию. Об этом сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт в интервью журналистам, заявив, что ведомству придется проверять товары на радиацию, которые будут ввозиться в Россию.  «Наибольшую опасность представляют удары, которые наносятся по ядерным объектам, из-за чего может произойти загрязнение территорий. Иран производит большие объемы растительной и животноводческой продукции. Поэтому нанесение такого ущерба окажет серьезное влияние с точки зрения продовольствия. <...> В случае, если будет загрязнение территорий в результате повреждений атомных объектов, Россия будет вынуждена проверять поступающую продукцию на радиацию.», — заявил Данкверт на полях Петербургского экономического форума (ПМЭФ-2025). Его слова передает ТАСС.  Руководитель ведомства также отметил, что возможные последствия подобных ударов выходят за рамки военной сферы и затрагивают вопросы гуманитарной безопасности. По его словам, помимо Ирана, риску подвергаются и соседние государства, которые могут столкнуться с угрозой безопасности сельскохозяйственной продукции. Израиль с 13 июня начал наносить удары по Ирану. Уже 22 июня США присоединились к ударам, также ударив по иранским объектам. В ответ на последние события в мире предрекли страшные последствия, которые распространятся за пределами Ближнего Востока. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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