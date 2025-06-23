Несколько десятков БПЛА уничтожены над регионами России

Минобороны: ПВО России перехватили и сбили 23 дрона над тремя регионами страны
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ВСУ атаковали три региона России при помощи десятков БПЛА
ВСУ атаковали три региона России при помощи десятков БПЛА Фото:
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В ночь с 22 на 23 июня дежурные силы противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили 23 беспилотных летательных аппарата самолетного типа над тремя регионами страны. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«В период с 22:00 мск 22 июня до 7:00 мск 23 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 23 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении Минобороны в  telegram-канале ведомства. Там отметили, что 14 дронов были сбиты в небе над Ростовской областью, еще пять — над Волгоградской областью и четыре — над Астраханской областью.

Ранее сообщалось, что в Каменском районе Ростовской области произошло возгорание на промышленном объекте, причиной которого стала атака беспилотников. На место выехали МЧС. 

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В ночь с 22 на 23 июня дежурные силы противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили 23 беспилотных летательных аппарата самолетного типа над тремя регионами страны. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. «В период с 22:00 мск 22 июня до 7:00 мск 23 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 23 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении Минобороны в  telegram-канале ведомства. Там отметили, что 14 дронов были сбиты в небе над Ростовской областью, еще пять — над Волгоградской областью и четыре — над Астраханской областью. Ранее сообщалось, что в Каменском районе Ростовской области произошло возгорание на промышленном объекте, причиной которого стала атака беспилотников. На место выехали МЧС. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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