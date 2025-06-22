22 июня 2025

Стало известно количество резидентов в крупнейшем в России продуктовом кластере под Екатеринбургом

В новом продуктовом кластере в Среднеуральске появится более 50 резидентов
© Служба новостей «URA.RU»
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Кластер появится в течение 5-7 лет
Кластер появится в течение 5-7 лет Фото:

В крупнейшем в России кластере по производству и хранению продуктов питания, который появится на месте Среднеуральской птицефабрики, расположится более 50 резидентов. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Денис Паслер.

«В продовольственном кластере будет обеспечена работа более 50 резидентов, производящих продукты питания. Суммарный объем инвестиций составит около 50 миллиардов рублей. Будет создано до пяти тысяч рабочих мест. Все это, безусловно, станет серьезным источником наполнения бюджета и укрепит продовольственную безопасность страны», — поделился Паслер.

Ранее появились рендеры будущего агропарка площадью 112 гектаров. По словам гендиректора группы компаний BROZEX Вячеслава Брозовского, реализация проекта займет около 5–7 лет, а инвестиции составят около 40–50 млрд рублей.

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В крупнейшем в России кластере по производству и хранению продуктов питания, который появится на месте Среднеуральской птицефабрики, расположится более 50 резидентов. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Денис Паслер. «В продовольственном кластере будет обеспечена работа более 50 резидентов, производящих продукты питания. Суммарный объем инвестиций составит около 50 миллиардов рублей. Будет создано до пяти тысяч рабочих мест. Все это, безусловно, станет серьезным источником наполнения бюджета и укрепит продовольственную безопасность страны», — поделился Паслер. Ранее появились рендеры будущего агропарка площадью 112 гектаров. По словам гендиректора группы компаний BROZEX Вячеслава Брозовского, реализация проекта займет около 5–7 лет, а инвестиции составят около 40–50 млрд рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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