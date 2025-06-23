Мутко признался, что Путин долгое время переживал из-за плохой игры российских футболистов

Президент России Владимир Путин еще в начале 2000-х годов был обеспокоен неудачами сборной России по футболу и выступал за развитие этой спортивной дисциплины. Об этом сообщил бывший министр спорта РФ и экс-глава Российского футбольного союза Виталий Мутко на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Он [Путин] в целом любит спорт. Человек спортивный, увлекающийся спортом. Понимаете? А футбол — это одна из разновидностей спорта. <...> Еще когда мы делали программу развития футбола, он меня спрашивал: почему у нас столько в стране людей, а мы не можем никак сборную хорошую [собрать]?» — поделился Мутко в разговоре с журналистами. Его слова передает ТАСС.
Бывший министр отметил, что в 2005 году в России было всего около 30 футбольных полей при наличии 1,5 тысячи детских спортивных школ и 450 тысяч детей, занимающихся футболом. Мутко добавил, что для прогресса было необходимо улучшить инфраструктуру, подготовку тренеров и внедрение современных методик. В частности, именно поэтому в российском футболе был введен лимит на легионеров, чтобы способствовать росту отечественных игроков.
Мутко напомнил, что проведение чемпионата мира по футболу 2018 года в России стало важным шагом для популяризации спорта и создания современной спортивной инфраструктуры во многих регионах страны. По его словам, реализация масштабных проектов была бы невозможна без личного интереса и поддержки главы государства.
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