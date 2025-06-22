22 июня 2025

Лошкин озвучил итоги ПМЭФ для Челябинска

Глава Челябинска Лошкин: все соглашения, подписанные на ПМЭФ, перспективные
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Соглашения, подписанные на ПМЭФ-2025, дадут мощный импульс для развития, говорит Лошкин
Соглашения, подписанные на ПМЭФ-2025, дадут мощный импульс для развития, говорит Лошкин Фото:
новость из сюжета
ПМЭФ-2025

Все подписанные на Петербургском международном экономическом форуме-2025 (ПМЭФ-2025) соглашения носят для Челябинска конструктивный и перспективный характер. Об этом заявил глава города Алексей Лошкин, передает корреспондент URA.RU. 

«Все соглашения, которые были подписаны на площадке форума, носят очень конструктивный и перспективный характер. Конечно, это даст мощный импульс и толчок для развития абсолютно разных городских сфер Челябинска», — сообщил Лошкин во время пресс-подхода по итогам аппаратного совещания в мэрии, передает корреспондент URA.RU. 

Одним из ключевых достижений Челябинской области ПМЭФ-2025 стало подписание более 30 соглашений на общую сумму свыше 200 млрд рублей. Соглашения подписаны в самых разных сферах, в том числе промышленной робототехники и туризма. Чем ПМЭФ-2025 запомнится для Челябинской области — в материале на URA.RU.

ПМЭФ 2025 — ключевая глобальная площадка для диалога бизнеса и государства. В этом году форум прошел в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня. Вся информация с ПМЭФ-2025 собрана в сюжете на URA.RU. 

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Все подписанные на Петербургском международном экономическом форуме-2025 (ПМЭФ-2025) соглашения носят для Челябинска конструктивный и перспективный характер. Об этом заявил глава города Алексей Лошкин, передает корреспондент URA.RU.  «Все соглашения, которые были подписаны на площадке форума, носят очень конструктивный и перспективный характер. Конечно, это даст мощный импульс и толчок для развития абсолютно разных городских сфер Челябинска», — сообщил Лошкин во время пресс-подхода по итогам аппаратного совещания в мэрии, передает корреспондент URA.RU.  Одним из ключевых достижений Челябинской области ПМЭФ-2025 стало подписание более 30 соглашений на общую сумму свыше 200 млрд рублей. Соглашения подписаны в самых разных сферах, в том числе промышленной робототехники и туризма. Чем ПМЭФ-2025 запомнится для Челябинской области — в материале на URA.RU. ПМЭФ 2025 — ключевая глобальная площадка для диалога бизнеса и государства. В этом году форум прошел в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня. Вся информация с ПМЭФ-2025 собрана в сюжете на URA.RU. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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