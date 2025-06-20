Итоги ПМЭФ-2025 для Челябинской области: каким крупным инвестпроектам дали старт

Челябинская область на ПМЭФ заключила соглашения на 200 млрд рублей

20 июня 2025 в 20:40 Размер текста - 17 +

Одним из важных достижений Челябинской области на Петербургском международном экономическом форуме-2025 (ПМЭФ-2025) стало подписание более 30 соглашений на общую сумму свыше 200 (!) млрд рублей. Соглашения подписаны в самых разных сферах, начиная от промышленной робототехники и заканчивая туризмом. Чем ПМЭФ-2025 запомнится для Челябинской области и куда регион будет развиваться дальше — в материале на URA.RU. В этом году на ПМЭФ отчетливо звучала тема, что Челябинская область — «опорный край державы», сообщил губернатор Алексей Текслер корреспонденту URA.RU. «В концепции стенда продемонстрирован потенциал Южного Урала через призму его замечательных людей. Отчетливо звучит тема «опорного края державы», — отметил в разговоре с URA.RU губернатор. При этом регион демонстрировал актуальные высокотехнологичные достижения. Все образы композиции показаны через роботизацию. Так, промышленные роботы из Челябинска, запущенные в массовое производство, разыграли шахматную партию. Они в точности повторили реальную игру между легендарным гроссмейстером уроженцем Челябинской области Анатолием Карповым и чемпионом Болгарии Веселином Топаловым. Стендом Челябинской области восхитилась даже журналистка и блогер Ксения Собчак. Она назвала его одним из самых ярких и запоминающихся, и отражающих промышленные потенциал. Челябинская область заняла пятую строчку в Национальном рейтинге состояния инвестклимата Агентства стратегических инициатив (АСИ). За год регион в этом рейтинге поднялся на пять позиций. Информация прозвучала в прямом эфире во время трансляция сессии «Деловой климат России: национальная модель и региональные возможности», передает корреспондент URA.RU. Также Челябинская область заняла пятое место в рейтинге субъектов РФ, подтвердивших реализацию регионального инвестиционного стандарта в 2025 году. Достижение региона по полях ПМФЭ-2025 отметил президент России Владимир Путин. Глава государства назвал регионы с самой высокой динамикой роста по итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата и Челябинская область в этом списке прозвучала первой. «Отмечу Челябинскую, Тверскую, Смоленскую, <…> области. Их динамика самая высокая», — сообщил Путин. Губернатор Текслер, который возглавил делегацию от Челябинской области на ПМЭФ-2025, принял участие в сессии «Национальные цели и региональное развитие: задачи, инструменты, результат», где обсуждалась роль регионов в реализации нацпроектов до 2036 года. Отдельно был затронут вопрос усовершенствования системы госзакупок. В обсуждении принял участие также министр финансов РФ Антон Силуанов. Госкорпорация «Росатом» и Челябинская область заключили соглашение о сотрудничестве. Документ касается вопросов разработки и реализации мастер-планов развития Озерского, Снежинского и Трехгорного городских округов. Совместная работа позволит повысить качество городской среды и обеспечить устойчивое развитие экономики. Челябинская область и Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) будут вместе развивать межвузовский кампус. Сотрудничество предполагает общую работу в разработке инновационных технологий и реализации совместных образовательных проектов. «Санкт-Петербургский университет известен большим количеством инновационных и современных идей», — прокомментировал Текслер. Отдельно было подписано соглашение о дальнейших механизмах строения кампуса. Документ подписан между Челябинской областью, ВЭБ.РФ и «Челябинской концессионной компанией». Соглашение определяет подходы к распределению рисков, что обеспечит наиболее эффективное взаимодействие. Компания «Черкизово» вложила 1,5 млрд рублей в модернизацию своих предприятий, расположенных в Челябинской области. Речь идет про «Уралбройлер» и «Уральскую мясную компанию». В поселке Ишалино Аргаяшского района запустили новые очистные сооружения, а в Муслюмово их строительство завершится до конца 2025 года. Параллельно «Черкизово» меняет технологию выращивания бройлеров, что повысит качество продукции. Уже переоборудованы два цеха из шести, построены ветеринарные объекты. Под Челябинском построят первый частный город-спутник «Города Эльтаун». Планируется, что через пять лет в нем будут жить 30 тысяч человек. Строительство началось в 2019 году. За все это время до 2023 года в развитие территории будет вложено 75,5 млрд рублей. Сейчас в городе есть необходимая инфраструктура. В планах — возведение круглогодичного курорта и бизнес-парка, где разместятся экологически чистые предприятия. Также будут построены детские сады, школы и медцентры. В Челябинске построят цех растительных напитков мощность 200 тонн в сутки и цеха по производству подсолнечного масла мощностью переработки 700 тонн маслосемян в сутки. Стоимость инвестиционных проектов составляет 1,5 млрд рублей и 4 млрд рублей соответственно. Расширится в Челябинской области производство тортов и пирожных. В регионе построят новый завод, который в месяц будет производить 1500 тонн указанной продукции. Объем инвестиций в проект оценен в 2,5 миллиарда рублей. Реализация запланирована на 2026—2028 годы. Еще один проект — расширение производства натуральных лимонадов бренда Lapochka. В рамках подписанного на ПМЭФ соглашения предприниматель построит складской комплекс площадью 1000 квадратных метров и увеличить выпуск напитка с одного миллиона до четырех миллиона банок ежемесячно. Проект рассчитан до 2026 года. Объем вложений оценен в 40 миллионов рублей. Соглашение, подписанное губернатором Курганской (Вадим Шумков) и Челябинской областей (Алексей Текслер) рассчитано до 2027 года. План подразумевает совместную работу двух регионов в сфере торгово-экономических сотрудничества, а также агропромышленного комплекса, строительства и транспорта, образования и науки, здравоохранения, социальной защиты населения и других сфер. В десяти километрах от Златоуста построят первый в регионе высокогорный рекреационно-спортивный всесезонный курорт «Уреньга». Объем инвестиций превысит 50 млрд рублей. Всесезонный комплекс сможет принимать до 300 тысяч туристов в год. Курорт будет оснащен современной инфраструктурой. На берегу озера Увильды появится оздоровительный термальный комплекс. Отель будет состоять из 402 номеров с акватермальным комплексом, медцентром и парком. Объем инвестиций превысит 15 млрд рублей. Текслер ознакомился с новым кроссовером Lada Azimut и сел за руль инновационного автомобиля. Презентацию провел вице-президент АО «АвтоВАЗа» по внешним связям Сергей Громак. Челябинская область играет важную роль в сотрудничестве с «АвтоВАЗом» и является ключевым поставщиком автокомплектующих. Также на производстве внедряют второго промышленного робота из Челябинской области. «Газпром» и Челябинская область подписали дорожную карту по расширению использования высокотехнологичной продукции предприятий региона. Также регион с помощью господдержки запустят производство востребованной дорожно-строительной техники. Отдельное соглашение, предполагающие популяризацию здорового образа жизни, заключено с движением «Здоровое Отечество». Челябинская область расширит производство высокотехнологичной продукции для оснащения аэропортов. В регионе построят элеватор на 160 тысяч тонн зерна.