Итоги ПМЭФ-2025 для Челябинской области: каким крупным инвестпроектам дали старт

Одним из важных достижений Челябинской области на Петербургском международном экономическом форуме-2025 (ПМЭФ-2025) стало подписание более 30 соглашений на общую сумму свыше 200 (!) млрд рублей. Соглашения подписаны в самых разных сферах, начиная от промышленной робототехники и заканчивая туризмом. Чем ПМЭФ-2025 запомнится для Челябинской области и куда регион будет развиваться дальше — в материале на URA.RU.
Стенд Челябинской области
В этом году на ПМЭФ отчетливо звучала тема, что Челябинская область — «опорный край державы», сообщил губернатор Алексей Текслер корреспонденту URA.RU. «В концепции стенда продемонстрирован потенциал Южного Урала через призму его замечательных людей. Отчетливо звучит тема «опорного края державы», — отметил в разговоре с URA.RU губернатор.
При этом регион демонстрировал актуальные высокотехнологичные достижения. Все образы композиции показаны через роботизацию. Так, промышленные роботы из Челябинска, запущенные в массовое производство, разыграли шахматную партию. Они в точности повторили реальную игру между легендарным гроссмейстером уроженцем Челябинской области Анатолием Карповым и чемпионом Болгарии Веселином Топаловым.
Стендом Челябинской области восхитилась даже журналистка и блогер Ксения Собчак. Она назвала его одним из самых ярких и запоминающихся, и отражающих промышленные потенциал.
Инвестиционная привлекательность и высочайшая оценка от Путина
Челябинская область заняла пятую строчку в Национальном рейтинге состояния инвестклимата Агентства стратегических инициатив (АСИ). За год регион в этом рейтинге поднялся на пять позиций. Информация прозвучала в прямом эфире во время трансляция сессии «Деловой климат России: национальная модель и региональные возможности», передает корреспондент URA.RU. Также Челябинская область заняла пятое место в рейтинге субъектов РФ, подтвердивших реализацию регионального инвестиционного стандарта в 2025 году.
Достижение региона по полях ПМФЭ-2025 отметил президент России Владимир Путин. Глава государства назвал регионы с самой высокой динамикой роста по итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата и Челябинская область в этом списке прозвучала первой. «Отмечу Челябинскую, Тверскую, Смоленскую, <…> области. Их динамика самая высокая», — сообщил Путин.
Усовершенствование госзакупок
Губернатор Текслер, который возглавил делегацию от Челябинской области на ПМЭФ-2025, принял участие в сессии «Национальные цели и региональное развитие: задачи, инструменты, результат», где обсуждалась роль регионов в реализации нацпроектов до 2036 года. Отдельно был затронут вопрос усовершенствования системы госзакупок. В обсуждении принял участие также министр финансов РФ Антон Силуанов.
Подписание соглашения с «Росатомом»
Госкорпорация «Росатом» и Челябинская область заключили соглашение о сотрудничестве. Документ касается вопросов разработки и реализации мастер-планов развития Озерского, Снежинского и Трехгорного городских округов. Совместная работа позволит повысить качество городской среды и обеспечить устойчивое развитие экономики.
Кампус
Челябинская область и Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) будут вместе развивать межвузовский кампус. Сотрудничество предполагает общую работу в разработке инновационных технологий и реализации совместных образовательных проектов. «Санкт-Петербургский университет известен большим количеством инновационных и современных идей», — прокомментировал Текслер.
Отдельно было подписано соглашение о дальнейших механизмах строения кампуса. Документ подписан между Челябинской областью, ВЭБ.РФ и «Челябинской концессионной компанией». Соглашение определяет подходы к распределению рисков, что обеспечит наиболее эффективное взаимодействие.
Модернизация птицефабрик
Компания «Черкизово» вложила 1,5 млрд рублей в модернизацию своих предприятий, расположенных в Челябинской области. Речь идет про «Уралбройлер» и «Уральскую мясную компанию».
В поселке Ишалино Аргаяшского района запустили новые очистные сооружения, а в Муслюмово их строительство завершится до конца 2025 года. Параллельно «Черкизово» меняет технологию выращивания бройлеров, что повысит качество продукции. Уже переоборудованы два цеха из шести, построены ветеринарные объекты.
Первый частный город-спутник Челябинска
Под Челябинском построят первый частный город-спутник «Города Эльтаун». Планируется, что через пять лет в нем будут жить 30 тысяч человек. Строительство началось в 2019 году. За все это время до 2023 года в развитие территории будет вложено 75,5 млрд рублей.
Сейчас в городе есть необходимая инфраструктура. В планах — возведение круглогодичного курорта и бизнес-парка, где разместятся экологически чистые предприятия. Также будут построены детские сады, школы и медцентры.
Пищевая промышленность
В Челябинске построят цех растительных напитков мощность 200 тонн в сутки и цеха по производству подсолнечного масла мощностью переработки 700 тонн маслосемян в сутки. Стоимость инвестиционных проектов составляет 1,5 млрд рублей и 4 млрд рублей соответственно.
Расширится в Челябинской области производство тортов и пирожных. В регионе построят новый завод, который в месяц будет производить 1500 тонн указанной продукции. Объем инвестиций в проект оценен в 2,5 миллиарда рублей. Реализация запланирована на 2026—2028 годы.
Еще один проект — расширение производства натуральных лимонадов бренда Lapochka. В рамках подписанного на ПМЭФ соглашения предприниматель построит складской комплекс площадью 1000 квадратных метров и увеличить выпуск напитка с одного миллиона до четырех миллиона банок ежемесячно. Проект рассчитан до 2026 года. Объем вложений оценен в 40 миллионов рублей.
Сотрудничество с Курганской областью
Соглашение, подписанное губернатором Курганской (Вадим Шумков) и Челябинской областей (Алексей Текслер) рассчитано до 2027 года. План подразумевает совместную работу двух регионов в сфере торгово-экономических сотрудничества, а также агропромышленного комплекса, строительства и транспорта, образования и науки, здравоохранения, социальной защиты населения и других сфер.
Новый горнолыжный курорт и термальный комплекс
В десяти километрах от Златоуста построят первый в регионе высокогорный рекреационно-спортивный всесезонный курорт «Уреньга». Объем инвестиций превысит 50 млрд рублей. Всесезонный комплекс сможет принимать до 300 тысяч туристов в год. Курорт будет оснащен современной инфраструктурой.
На берегу озера Увильды появится оздоровительный термальный комплекс. Отель будет состоять из 402 номеров с акватермальным комплексом, медцентром и парком. Объем инвестиций превысит 15 млрд рублей.
Текслер сел за руль нового кроссовера Lada Azimut
Текслер ознакомился с новым кроссовером Lada Azimut и сел за руль инновационного автомобиля. Презентацию провел вице-президент АО «АвтоВАЗа» по внешним связям Сергей Громак. Челябинская область играет важную роль в сотрудничестве с «АвтоВАЗом» и является ключевым поставщиком автокомплектующих. Также на производстве внедряют второго промышленного робота из Челябинской области.
Другие проекты
«Газпром» и Челябинская область подписали дорожную карту по расширению использования высокотехнологичной продукции предприятий региона. Также регион с помощью господдержки запустят производство востребованной дорожно-строительной техники. Отдельное соглашение, предполагающие популяризацию здорового образа жизни, заключено с движением «Здоровое Отечество».
Челябинская область расширит производство высокотехнологичной продукции для оснащения аэропортов. В регионе построят элеватор на 160 тысяч тонн зерна.
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