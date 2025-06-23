Госдума упростила оформление купленного за маткапитал жилья

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Ранее оформление недвижимости в общую собственность было затруднено
Ранее оформление недвижимости в общую собственность было затруднено Фото:

Государственная Дума РФ приняла закон, который значительно упростит оформление жилья, приобретенного с использованием средств материнского капитала. Теперь родители смогут оформить квартиру в общую собственность всех членов семьи, включая детей, без необходимости получать согласие банка, даже если жилье находится в ипотечном залоге.

Согласно новому закону, вводятся также дополнительные меры прозрачности использования средств материнского капитала. Теперь семьи смогут оперативно узнавать, сколько денег из маткапитала было потрачено, на какие цели, а также видеть остаток средств. Социальный фонд России обязан в течение месяца после перечисления средств маткапитала уведомлять граждан о проведенной операции.

Ранее оформление недвижимости в общую собственность было затруднено: для этого требовалось разрешение кредитной организации, у которой оформлена ипотека. Новый закон устраняет это препятствие, что позволит быстрее и проще реализовать права детей на долю в жилье, купленном с применением маткапитала.

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Государственная Дума РФ приняла закон, который значительно упростит оформление жилья, приобретенного с использованием средств материнского капитала. Теперь родители смогут оформить квартиру в общую собственность всех членов семьи, включая детей, без необходимости получать согласие банка, даже если жилье находится в ипотечном залоге. Согласно новому закону, вводятся также дополнительные меры прозрачности использования средств материнского капитала. Теперь семьи смогут оперативно узнавать, сколько денег из маткапитала было потрачено, на какие цели, а также видеть остаток средств. Социальный фонд России обязан в течение месяца после перечисления средств маткапитала уведомлять граждан о проведенной операции. Ранее оформление недвижимости в общую собственность было затруднено: для этого требовалось разрешение кредитной организации, у которой оформлена ипотека. Новый закон устраняет это препятствие, что позволит быстрее и проще реализовать права детей на долю в жилье, купленном с применением маткапитала.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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