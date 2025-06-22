Соцфонд ХМАО раскрыл, как пенсионерам бесплатно поехать в отпуск

Пенсионеры из Югры могут получить компенсацию стоимости билетов к месту отдыха и обратно. Об этом сообщил региональный соцфонд.
«Пенсионеры ХМАО могут получить компенсацию стоимости билетов к месту отдыха и обратно. Она предоставляется неработающим пенсионерам, проживающим на Крайнем Севере и в приравненных к нему районах, один раз в два года», — сообщила управляющий региональным Отделением СФР Ольга Галюк.
С начала года компенсацию получили более десяти тысяч неработающих пенсионеров. Получить выплату можно за любой вид транспорта, включая личный автомобиль, поезд, автобус, самолет или корабль.
Компенсация не превышает стоимости проезда в эконом-классе. Льгота распространяется на отдых в любой точке России, а если место отдыха находится за границей, возмещается проезд только до российской границы, уточнили в ведомстве.
Для оформления компенсации пенсионер может выбрать один из двух способов: заранее обратиться в Отделение фонда и получить талон на бесплатные билеты либо приобрести билеты самостоятельно и затем подать заявление на возмещение расходов. Обратиться за выплатой можно как в клиентские службы Социального фонда, так и через МФЦ или портал Госуслуг. В случае онлайн-заявки потребуется приложить фотографии или сканы билетов.
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