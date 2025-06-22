22 июня 2025
21 июня 2025

Соцфонд ХМАО раскрыл, как пенсионерам бесплатно поехать в отпуск

Пенсионерам ХМАО компенсируют стоимость билетов к месту отдыха и обратно
© Служба новостей «URA.RU»
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Пенсионерам ХМАО компенсируют стоимость проездных билетов раз в два года
Пенсионерам ХМАО компенсируют стоимость проездных билетов раз в два года Фото:

Пенсионеры из Югры могут получить компенсацию стоимости билетов к месту отдыха и обратно. Об этом сообщил региональный соцфонд. 

«Пенсионеры ХМАО могут получить компенсацию стоимости билетов к месту отдыха и обратно. Она предоставляется неработающим пенсионерам, проживающим на Крайнем Севере и в приравненных к нему районах, один раз в два года», — сообщила управляющий региональным Отделением СФР Ольга Галюк. 

С начала года компенсацию получили более десяти тысяч неработающих пенсионеров.  Получить выплату можно за любой вид транспорта, включая личный автомобиль, поезд, автобус, самолет или корабль.

Компенсация не превышает стоимости проезда в эконом-классе. Льгота распространяется на отдых в любой точке России, а если место отдыха находится за границей, возмещается проезд только до российской границы, уточнили в ведомстве.

Для оформления компенсации пенсионер может выбрать один из двух способов: заранее обратиться в Отделение фонда и получить талон на бесплатные билеты либо приобрести билеты самостоятельно и затем подать заявление на возмещение расходов. Обратиться за выплатой можно как в клиентские службы Социального фонда, так и через МФЦ или портал Госуслуг. В случае онлайн-заявки потребуется приложить фотографии или сканы билетов.

Ранее URA.RU рассказало о самых выгодных направлениях на поезде для жителей ХМАО.  Выгоднее всего отправиться в поездку внутри региона. Так стоимость билета в Когалым обойдется в 1300 рублей.

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Пенсионеры из Югры могут получить компенсацию стоимости билетов к месту отдыха и обратно. Об этом сообщил региональный соцфонд.  «Пенсионеры ХМАО могут получить компенсацию стоимости билетов к месту отдыха и обратно. Она предоставляется неработающим пенсионерам, проживающим на Крайнем Севере и в приравненных к нему районах, один раз в два года», — сообщила управляющий региональным Отделением СФР Ольга Галюк.  С начала года компенсацию получили более десяти тысяч неработающих пенсионеров.  Получить выплату можно за любой вид транспорта, включая личный автомобиль, поезд, автобус, самолет или корабль. Компенсация не превышает стоимости проезда в эконом-классе. Льгота распространяется на отдых в любой точке России, а если место отдыха находится за границей, возмещается проезд только до российской границы, уточнили в ведомстве. Для оформления компенсации пенсионер может выбрать один из двух способов: заранее обратиться в Отделение фонда и получить талон на бесплатные билеты либо приобрести билеты самостоятельно и затем подать заявление на возмещение расходов. Обратиться за выплатой можно как в клиентские службы Социального фонда, так и через МФЦ или портал Госуслуг. В случае онлайн-заявки потребуется приложить фотографии или сканы билетов. Ранее URA.RU рассказало о самых выгодных направлениях на поезде для жителей ХМАО.  Выгоднее всего отправиться в поездку внутри региона. Так стоимость билета в Когалым обойдется в 1300 рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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