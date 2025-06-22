Авторитет из легендарной ОПГ Екатеринбурга начал расследование по делу об убийстве

Свердловский бизнесмен Горшунов объявил награду за поиск пропавшего бандита

23 июня 2025 в 13:06 Размер текста - 17 +

Сергей Горшунов отрицает свою вину в похищении и убийстве головореза Юрия Чуприянова Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета На Рублевке задержан екатеринбургский авторитет Горшунов Бывший участник легендарной екатеринбургской ОПГ «Центр» Сергей Горшунов (сам связь с криминалом отрицает) начал собственное расследование по делу пропавшего без вести Юрия Чуприянова, чье убийство ему вменяют. Об этом URA.RU рассказал источник из окружения Горшунова. «Сергей стоит на своем и отрицает причастность к похищению и убийству Чуприянова. Он хочет доказать свою невиновность и будет искать улики и другие зацепки. Тем, кто обладает сведениями о Чуприянове, он готов заплатить до пяти миллионов рублей, если информация будет достоверной», — сказал собеседник агентства. Оперативно связаться с самим Горшуновым и его защитником не получилось. О задержании Горшунова стало известно 26 апреля. Силовики скрутили его в коттедже на московской Рублевке. А затем доставили в Екатеринбург и предъявили обвинение по двум статьям УК РФ. Сначала Сергея отправили в следственный изолятор, но 3 июня стало известно, что он освободился оттуда. Предварительно, он находится под подпиской о невыезде. Про Чуприянова известно, что он и ранее состоял в ОПГ «Центр». Подробнее об уголовном деле, — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший участник легендарной екатеринбургской ОПГ «Центр» Сергей Горшунов (сам связь с криминалом отрицает) начал собственное расследование по делу пропавшего без вести Юрия Чуприянова, чье убийство ему вменяют. Об этом URA.RU рассказал источник из окружения Горшунова. «Сергей стоит на своем и отрицает причастность к похищению и убийству Чуприянова. Он хочет доказать свою невиновность и будет искать улики и другие зацепки. Тем, кто обладает сведениями о Чуприянове, он готов заплатить до пяти миллионов рублей, если информация будет достоверной», — сказал собеседник агентства. Оперативно связаться с самим Горшуновым и его защитником не получилось. О задержании Горшунова стало известно 26 апреля. Силовики скрутили его в коттедже на московской Рублевке. А затем доставили в Екатеринбург и предъявили обвинение по двум статьям УК РФ. Сначала Сергея отправили в следственный изолятор, но 3 июня стало известно, что он освободился оттуда. Предварительно, он находится под подпиской о невыезде. Про Чуприянова известно, что он и ранее состоял в ОПГ «Центр». Подробнее об уголовном деле, — в сюжете URA.RU.