22 июня 2025

Авторитет из легендарной ОПГ Екатеринбурга начал расследование по делу об убийстве

Свердловский бизнесмен Горшунов объявил награду за поиск пропавшего бандита
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Мера пресечения Сергею Горшунову в Ленинском районном суде. Екатеринбург , горшунов сергей
Сергей Горшунов отрицает свою вину в похищении и убийстве головореза Юрия Чуприянова Фото:
новость из сюжета
На Рублевке задержан екатеринбургский авторитет Горшунов

Бывший участник легендарной екатеринбургской ОПГ «Центр» Сергей Горшунов (сам связь с криминалом отрицает) начал собственное расследование по делу пропавшего без вести Юрия Чуприянова, чье убийство ему вменяют. Об этом URA.RU рассказал источник из окружения Горшунова.

«Сергей стоит на своем и отрицает причастность к похищению и убийству Чуприянова. Он хочет доказать свою невиновность и будет искать улики и другие зацепки. Тем, кто обладает сведениями о Чуприянове, он готов заплатить до пяти миллионов рублей, если информация будет достоверной», — сказал собеседник агентства. Оперативно связаться с самим Горшуновым и его защитником не получилось.

О задержании Горшунова стало известно 26 апреля. Силовики скрутили его в коттедже на московской Рублевке. А затем доставили в Екатеринбург и предъявили обвинение по двум статьям УК РФ. Сначала Сергея отправили в следственный изолятор, но 3 июня стало известно, что он освободился оттуда. Предварительно, он находится под подпиской о невыезде. Про Чуприянова известно, что он и ранее состоял в ОПГ «Центр». Подробнее об уголовном деле, — в сюжете URA.RU.

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Бывший участник легендарной екатеринбургской ОПГ «Центр» Сергей Горшунов (сам связь с криминалом отрицает) начал собственное расследование по делу пропавшего без вести Юрия Чуприянова, чье убийство ему вменяют. Об этом URA.RU рассказал источник из окружения Горшунова. «Сергей стоит на своем и отрицает причастность к похищению и убийству Чуприянова. Он хочет доказать свою невиновность и будет искать улики и другие зацепки. Тем, кто обладает сведениями о Чуприянове, он готов заплатить до пяти миллионов рублей, если информация будет достоверной», — сказал собеседник агентства. Оперативно связаться с самим Горшуновым и его защитником не получилось. О задержании Горшунова стало известно 26 апреля. Силовики скрутили его в коттедже на московской Рублевке. А затем доставили в Екатеринбург и предъявили обвинение по двум статьям УК РФ. Сначала Сергея отправили в следственный изолятор, но 3 июня стало известно, что он освободился оттуда. Предварительно, он находится под подпиской о невыезде. Про Чуприянова известно, что он и ранее состоял в ОПГ «Центр». Подробнее об уголовном деле, — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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