Владельца сафари-парка «Тайган» спасла от льва сотрудница ведром и веником

Директора сафари-парка «Тайган» в Крыму Олега Зубкова спасла от льва его пресс-секретарь, отогнав зверя ведром с веником. Об этом сообщает Shot.
«Владельца сафари-парка „Тайган“ в Крыму, на которого напал лев, спасла его пресс-секретарь Татьяна Алексагина. Отогнать хищника она смогла ведром и веником», — передают авторы канала.
Нападение животного произошло внезапно: хищник напал на 55-летнего Зубкова прямо в вольере. Алексагина немедленно бросилась на помощь, вооружившись ведром и пластиковым веником, отмечают журналисты. По последним данным, врачи стабилизировали состояние Олега Зубкова после оказания срочной медицинской помощи.
Ранее сообщалось, что после нападения льва Олегу Зубкову провели экстренную трехчасовую операцию из-за тяжелых травм шеи и груди, а его состояние врачи оценивали как тяжелое. Инцидент с нападением произошел накануне, во время кормления животных. Следственный комитет проводит проверку по факту случившегося.
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