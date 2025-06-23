Владельца сафари-парка «Тайган» спасла от льва сотрудница ведром и веником

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Владельца парка в Крыму спасли от гибели, отогнав напавшего на него льва ведром с веником
Владельца парка в Крыму спасли от гибели, отогнав напавшего на него льва ведром с веником Фото:
новость из сюжета
Лев напал на директора парка «Тайган» в Крыму

Директора сафари-парка «Тайган» в Крыму Олега Зубкова спасла от льва его пресс-секретарь, отогнав зверя ведром с веником. Об этом сообщает Shot. 

«Владельца сафари-парка „Тайган“ в Крыму, на которого напал лев, спасла его пресс-секретарь Татьяна Алексагина. Отогнать хищника она смогла ведром и веником», — передают авторы канала. 

Нападение животного произошло внезапно: хищник напал на 55-летнего Зубкова прямо в вольере. Алексагина немедленно бросилась на помощь, вооружившись ведром и пластиковым веником, отмечают журналисты. По последним данным, врачи стабилизировали состояние Олега Зубкова после оказания срочной медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что после нападения льва Олегу Зубкову провели экстренную трехчасовую операцию из-за тяжелых травм шеи и груди, а его состояние врачи оценивали как тяжелое. Инцидент с нападением произошел накануне, во время кормления животных. Следственный комитет проводит проверку по факту случившегося.

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Директора сафари-парка «Тайган» в Крыму Олега Зубкова спасла от льва его пресс-секретарь, отогнав зверя ведром с веником. Об этом сообщает Shot.  «Владельца сафари-парка „Тайган“ в Крыму, на которого напал лев, спасла его пресс-секретарь Татьяна Алексагина. Отогнать хищника она смогла ведром и веником», — передают авторы канала.  Нападение животного произошло внезапно: хищник напал на 55-летнего Зубкова прямо в вольере. Алексагина немедленно бросилась на помощь, вооружившись ведром и пластиковым веником, отмечают журналисты. По последним данным, врачи стабилизировали состояние Олега Зубкова после оказания срочной медицинской помощи. Ранее сообщалось, что после нападения льва Олегу Зубкову провели экстренную трехчасовую операцию из-за тяжелых травм шеи и груди, а его состояние врачи оценивали как тяжелое. Инцидент с нападением произошел накануне, во время кормления животных. Следственный комитет проводит проверку по факту случившегося.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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