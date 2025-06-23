Врио главы Суджанского района Дмитрюков ушел в отставку из-за проблем с образованием

Хинштейн: Дмитрюков подал в отставку из-за отсутствия высшего образования
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Врио главы Суджанского района подал в отставку из-за отсутствия высшего образования
Врио главы Суджанского района подал в отставку из-за отсутствия высшего образования Фото:

Врио главы Суджанского района Курской области Юрий Дмитрюков ушел в отставку, так как у него нет высшего образования. Его сменит на должности руководитель курского регионального центра «Патриот» Алексей Спиридонов. Об этом сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.

«Юрий Дмитрюков 20 июня принял решение о сложении с себя полномочий врио главы. <...> Местные депутаты единогласно поддержали кандидатуру Алексея Спиридонова по избранию на пост врио главы Суджанского района» — подчеркнул Хинштейн в ходе заседания, транслируемого в соцсетях. По словам Хинштейна, решение Дмитрюкова связано с тем, что он не сможет участвовать в конкурсе на должность главы района из-за отсутствия высшего образования.

Дмитрюков занимал свой пост с 2024 года. Нового врио главы Спиридонова Хинштейн охарактеризовал как ответственного человека и добавил, что его кандидатура на пост более чем адекватна в текущих реалиях. 

Суджанский район Курской области переживает уже вторую смену руководства с ноября 2024 года: тогда Юрий Дмитрюков занял пост после отставки Александра Богачева, ушедшего из-за протестов жителей, недовольных мерами поддержки пострадавших от вооруженного конфликта. За время работы Дмитрюкова местные власти критиковали за медленную помощь населению и задержки с выдачей жилищных сертификатов, а его уход связан с несоответствием формальным требованиям к должности.

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Врио главы Суджанского района Курской области Юрий Дмитрюков ушел в отставку, так как у него нет высшего образования. Его сменит на должности руководитель курского регионального центра «Патриот» Алексей Спиридонов. Об этом сообщил врио главы региона Александр Хинштейн. «Юрий Дмитрюков 20 июня принял решение о сложении с себя полномочий врио главы. <...> Местные депутаты единогласно поддержали кандидатуру Алексея Спиридонова по избранию на пост врио главы Суджанского района» — подчеркнул Хинштейн в ходе заседания, транслируемого в соцсетях. По словам Хинштейна, решение Дмитрюкова связано с тем, что он не сможет участвовать в конкурсе на должность главы района из-за отсутствия высшего образования. Дмитрюков занимал свой пост с 2024 года. Нового врио главы Спиридонова Хинштейн охарактеризовал как ответственного человека и добавил, что его кандидатура на пост более чем адекватна в текущих реалиях.  Суджанский район Курской области переживает уже вторую смену руководства с ноября 2024 года: тогда Юрий Дмитрюков занял пост после отставки Александра Богачева, ушедшего из-за протестов жителей, недовольных мерами поддержки пострадавших от вооруженного конфликта. За время работы Дмитрюкова местные власти критиковали за медленную помощь населению и задержки с выдачей жилищных сертификатов, а его уход связан с несоответствием формальным требованиям к должности.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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