Нефтяник из ХМАО отсудил у американской компании полмиллиона рублей за разбитое крюком лицо

В Ханты-Мансийске суд удовлетворил иск техника по бурению к российскому филиалу международной нефтесервисной компании «Везерфорд» (штаб-квартира Weatherford International находится в США). Нефтяник получил удар крюком на буровой. За травму лица и выбитые зубы он отсудил больше 500 тысяч рублей, говорится в апелляционном определении суда, с которым ознакомилось URA.RU.
«Техник по бурению обратился в суд с иском к ООО „Везерфорд“ о взыскании компенсации морального вреда и материального ущерба за травмы головы и лица, полученные при выполнении работ на роторной площадке буровой установки кустовой площадки в результате натяжения троса и последующего неконтролируемого движения крюка вспомогательной лебедки. Суд решил взыскать компенсацию морального вреда в размере 350 000 рублей», — указано в документах суда, которые есть в распоряжении агентства. Также он получил от компании 151,7 тысячи рублей за лечение. Общая сумма выплат составила 501 700 рублей.
Летом 2023 года на нефтяном месторождении произошел несчастный случай. Техник по бурению получил удар крюком в лицо. Трос, на котором было закреплено оборудование, сильно натянулся, лебедка резко дернулась и вышла из-под контроля. Нефтяник оказался на пути летящего крюка.
Пострадавший обратился в медпункт и сказал, что поскользнулся и ударился о сушилку для обуви в вагончике. По этой причине в компании сначала не признали травму производственной.
Позже рабочий рассказал правду. Тогда провели расследование, которое подтвердило: он получил травму на работе. После этого нефтяник подал в суд, чтобы взыскать компенсацию.
Нижневартовский городской суд частично удовлетворил иск, присудив 200 тысяч рублей за моральный вред и 151,7 тысячи рублей за лечение. Истец не согласился с размером компенсации и подал апелляцию. Он утверждал, что травмы лица доставляли сильную боль, мешали нормально есть, чистить зубы, спать. Из-за шрама он переживал за внешний вид, не мог общаться с дочерью и заниматься любимыми делами.
Суд второй инстанции учел новые доказательства, включая фото с рубцом на лице, и увеличил сумму морального вреда до 350 тысяч рублей, сочтя ее более справедливой. Связаться с компанией «Везерфорд» для получения комментария агентству не удалось..
Ранее URA.RU писало, что нефтяник из Лянтора (ХМАО) получил травму, упав с платформы автокрана. По мировому соглашению работодатель согласился выплатить ему 250 тысяч рублей
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