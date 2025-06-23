Жителей Челябинской области предупредили о резком похолодании

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В регионе похолодает до +1 градуса
В регионе похолодает до +1 градуса Фото:

В Челябинской области ночью 24 июня ожидается резкое похолодание. Столбики термометров опустятся до одного градуса тепла, предупредили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.

«В Челябинской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью 5-10 градусов тепла, в горах и низинах до одного градуса тепла, днём 16-21 градус», — уточнили метеорологи.

Также синоптики сообщили о северном ветре, который будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду, ночью местами возможны порывы до 11 метров в секунду. В Челябинске также без осадков, ночью 8-10 градусов тепла, днем до 19 градусов выше ноля. Синоптики предупреждали о череде циклонов с ливнями, грозами и градом, после которых в область придет похолодание.

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В Челябинской области ночью 24 июня ожидается резкое похолодание. Столбики термометров опустятся до одного градуса тепла, предупредили синоптики Челябинского гидрометеоцентра. «В Челябинской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью 5-10 градусов тепла, в горах и низинах до одного градуса тепла, днём 16-21 градус», — уточнили метеорологи. Также синоптики сообщили о северном ветре, который будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду, ночью местами возможны порывы до 11 метров в секунду. В Челябинске также без осадков, ночью 8-10 градусов тепла, днем до 19 градусов выше ноля. Синоптики предупреждали о череде циклонов с ливнями, грозами и градом, после которых в область придет похолодание.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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