Жителей Челябинской области предупредили о резком похолодании

В Челябинской области ночью 24 июня ожидается резкое похолодание. Столбики термометров опустятся до одного градуса тепла, предупредили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.
«В Челябинской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью 5-10 градусов тепла, в горах и низинах до одного градуса тепла, днём 16-21 градус», — уточнили метеорологи.
Также синоптики сообщили о северном ветре, который будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду, ночью местами возможны порывы до 11 метров в секунду. В Челябинске также без осадков, ночью 8-10 градусов тепла, днем до 19 градусов выше ноля. Синоптики предупреждали о череде циклонов с ливнями, грозами и градом, после которых в область придет похолодание.
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