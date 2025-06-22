«Дочка» независимой нефтяной компании из ХМАО отказалась выплачивать дивиденды акционерам

Акционеры нефтяной компании «ННК-Варьеганнефтегаз» из Радужного (ХМАО), которая входит в состав Независимой нефтяной компании, решили не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года. Итоги годового собрания, прошедшего в июне, опубликованы на портале раскрытия корпоративной информации «Интерфакс».
«Оставить нераспределенной чистую прибыль по результатам 2024 года в размере 3 674 653 838,49 рублей. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям по итогам деятельности в 2024 году. Не объявлять дивиденды по привилегированным акциям по итогам деятельности в 2024 году», — говорится в официальном протоколе ПАО «ННК-Варьеганнефтегаз».
Собрание проводилось в очно-заочной форме в офисе компании в Радужном. В нем приняли участие владельцы 93% акций — 22,5 миллиона голосов. Все ключевые решения были утверждены подавляющим большинством. За отказ от выплаты дивидендов проголосовали свыше 99% участников.
Компания не платит дивиденды шесть лет. В 2019 году держатели привилегированных акций получили по 3,02 рубля на бумагу.
Аналитики портала «Финам» считают, что компания решила не делиться прибылью, чтобы оставить деньги на развитие. Эти средства могут пойти на обновление оборудования, новые проекты или на финансовую подушку.
URA.RU направило запрос в «ННК-Варьеганнефтегаз» с просьбой пояснить причины отказа от дивидендов. На момент публикации ответа от компании не поступило.
Ранее URA.RU писало, что совет директоров компании «Сургутнефтегаз» из ХМАО принял решение рекомендовать годовому собранию акционеров утвердить дивиденды за 2024 год. Выплаты дивиденда привилегированным акциям составят 8,50 рубля, по обыкновенным — 0,90 рубля.
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