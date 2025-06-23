Тегеран потрясли мощные взрывы, обесточившие город

Nour News: в Тегеране были слышны звуки нескольких мощных взрывов
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В столице Ирана сообщают о мощных взрывах
В столице Ирана сообщают о мощных взрывах Фото:
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Война на Ближнем Востоке

В некоторых районах северного Тегерана зафиксированы отключения электроэнергии. Об этом сообщает информационный канал Clash Report со ссылкой на местные источники. Одновременно агентство Nour News передает о серии громких взрывов, которые были слышны в столице Ирана.

«В столице Ирана слышны звуки нескольких мощных взрывов», — говорится в сообщении Nour News. Параллельно с этим Clash Report писал об отключении электроэнергии.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) в свою очередь сообщил, что по территории Израиля с севера на юг был нанесен ракетный и беспилотный удар. Под обстрел попали такие города, как Тель-Авив, Хайфа, Ашкелон, Ашдод, Акко, Цфат, а также ряд других населенных пунктов. Для атаки использовались баллистические ракеты и беспилотники-камикадзе.

Ранее, в ночь на 13 июня, Израиль провел операцию «Ам Калави», в ходе которой был атакован один из ключевых объектов ядерной инфраструктуры Ирана в Натанзе, а также сообщалось о взрывах в Тегеране и других городах страны. Иран не остался без ответа.  В ответ КСИР атаковал израильские города и стратегические объекты, включая авиабазы и электростанцию в Хайфе, что привело к новому витку обмена ударами между странами. К 22 июня США присоединились к конфликту, атаковав иранские объекты. 

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В некоторых районах северного Тегерана зафиксированы отключения электроэнергии. Об этом сообщает информационный канал Clash Report со ссылкой на местные источники. Одновременно агентство Nour News передает о серии громких взрывов, которые были слышны в столице Ирана. «В столице Ирана слышны звуки нескольких мощных взрывов», — говорится в сообщении Nour News. Параллельно с этим Clash Report писал об отключении электроэнергии. Корпус стражей исламской революции (КСИР) в свою очередь сообщил, что по территории Израиля с севера на юг был нанесен ракетный и беспилотный удар. Под обстрел попали такие города, как Тель-Авив, Хайфа, Ашкелон, Ашдод, Акко, Цфат, а также ряд других населенных пунктов. Для атаки использовались баллистические ракеты и беспилотники-камикадзе. Ранее, в ночь на 13 июня, Израиль провел операцию «Ам Калави», в ходе которой был атакован один из ключевых объектов ядерной инфраструктуры Ирана в Натанзе, а также сообщалось о взрывах в Тегеране и других городах страны. Иран не остался без ответа.  В ответ КСИР атаковал израильские города и стратегические объекты, включая авиабазы и электростанцию в Хайфе, что привело к новому витку обмена ударами между странами. К 22 июня США присоединились к конфликту, атаковав иранские объекты. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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