Тегеран потрясли мощные взрывы, обесточившие город

В некоторых районах северного Тегерана зафиксированы отключения электроэнергии. Об этом сообщает информационный канал Clash Report со ссылкой на местные источники. Одновременно агентство Nour News передает о серии громких взрывов, которые были слышны в столице Ирана.
«В столице Ирана слышны звуки нескольких мощных взрывов», — говорится в сообщении Nour News. Параллельно с этим Clash Report писал об отключении электроэнергии.
Корпус стражей исламской революции (КСИР) в свою очередь сообщил, что по территории Израиля с севера на юг был нанесен ракетный и беспилотный удар. Под обстрел попали такие города, как Тель-Авив, Хайфа, Ашкелон, Ашдод, Акко, Цфат, а также ряд других населенных пунктов. Для атаки использовались баллистические ракеты и беспилотники-камикадзе.
Ранее, в ночь на 13 июня, Израиль провел операцию «Ам Калави», в ходе которой был атакован один из ключевых объектов ядерной инфраструктуры Ирана в Натанзе, а также сообщалось о взрывах в Тегеране и других городах страны. Иран не остался без ответа. В ответ КСИР атаковал израильские города и стратегические объекты, включая авиабазы и электростанцию в Хайфе, что привело к новому витку обмена ударами между странами. К 22 июня США присоединились к конфликту, атаковав иранские объекты.
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