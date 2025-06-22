Власти Перми ищут временного перевозчика для автобусов №15. Выбранная ранее компания не смогла вовремя начать работу из-за проблемы с поставкой автобусов-гармошек. При этом пассажиры регулярно жалуются на давку на этом маршруте.
«Маршрут №15 „Южная — Детский дом культуры имени Кирова — Центральный рынок“. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 96,2 млн рублей», — говорится в техзадании на сайте госзакупок. По этому направлению запустят автобусы большого класса.
На маршрутах №№1, 14, 15 и 67 должно работать ООО «Ярославская транспортная компания — 2». Однако поставка автобусов особо большого класса отложилась из-за особенностей процедуры сертификации. За задержку перевозчик получит штраф. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми также выбирают временного перевозчика на маршрут №1.
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