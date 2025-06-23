Власти Пермского края на 20% повысили расходы на национальную безопасность

Власти Пермского края увеличили расходы краевого бюджета на национальную безопасность. По итогам пяти месяцев текущего года они выросли на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
«Увеличение расходов фиксируется по статьям „Национальная безопасность и правоохранительная деятельность“ (1,651 млрд руб., рост 19,6%)», — пишет «Ъ-Прикамье», ознакомившийся с отчетом об исполнении бюджета. Также фиксируется рост расходов по следующим статьям: «Национальная экономика» (на 38,5%), «Образование» (на 20,3%), «Здравоохранение» (на 31,4%),
Как следует из документа, расходы краевой казны превысили 120,6 млрд рублей, доходы от налоговых поступлений составили 62,3млрд рублей. Ранее в краевом минфине сообщили о планах увеличить на 23,3 млрд рублей расходы краевой казны. При этом в ведомстве рассчитывают получить почти 1 млрд рублей от размещения средств на депозитах.
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