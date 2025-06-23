Мошенники обманывают россиян под видом сотрудников «Ростелекома»

Министерство внутренних дел России сообщает о выявлении новой схемы телефонного мошенничества. Злоумышленники пытаются получить доступ к личным данным и финансам граждан под видом продления договора связи.
«Злоумышленник представляется сотрудником „Ростелекома“ и под предлогом „продления договора связи“, просит сообщить код авторизации», — говорится в сообщении ведомства в официальном telegram-канале. Злоумышленники звонят россиянам на домашние телефоны. В ходе разговора они сообщают о необходимости продлить договор на оказание услуг связи и просят назвать код авторизации, который якобы был отправлен в SMS на мобильный телефон жертвы.
Целью мошенников является получение этого кода. С его помощью они могут получить доступ к личным аккаунтам граждан, в том числе к банковским приложениям и другим сервисам, где требуется подтверждение личности через SMS. После получения доступа к аккаунтам мошенники совершают второй звонок, на этот раз представляясь сотрудниками правоохранительных органов или Росфинмониторинга. Они сообщают жертве о якобы выявленных «незаконных операциях» с ее счетами и просят передать деньги курьеру «для проверки» или «защиты» средств.
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