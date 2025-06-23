Кровь, львы и суды: история скандально известного парка «Тайган»

23 июня стало известно о нападении льва на директора сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова в Крыму — хищник тяжело травмировал его во время кормления, после чего тот попал в реанимацию. Позже выяснилось, что это тот же самый лев, который в 2024 году насмерть загрыз сотрудницу парка. Как создавался «Тайган», конфликты с властями, известные трагедии в парке — в материале URA.RU.
Как появился сафари-парк «Тайган» на месте военной базы
История парка львов «Тайган» в Крыму началась в 2006 году. Тогда предприниматель Олег Зубков выкупил заброшенную военную базу площадью 35 гектаров в Белогорске и решил превратить ее в необычное место — сафари-парк, где львы гуляют на свободе. С тех пор он шаг за шагом строил «Тайган» почти с нуля, одновременно решая массу бумажных и юридических проблем. Но оформление земли под парком стало головной болью — участки не были юридически оформлены, несмотря на то что Зубков владел зданиями и вложился в инфраструктуру. На бизнесмена заводили протоколы о самозахвате, но он продолжал строительство. Официально парк открылся в 2012 году.
Олег Зубков активно продвигает свой проект. У него есть собственный YouTube-канал «Олег Зубков. Человек-лев» с более миллионом подписчиков и полутора тысячами видео. В одном из самых популярных роликов, набравшем 5,5 миллиона просмотров, он лежит на траве, обнимая спящего льва по кличке Чук — вожака прайда.
Парк участвует и в зоозащитных инициативах. В 2023 году Зубков заключил соглашение с заповедником «Аскания-Нова» о совместной работе по сохранению редких видов, включая животных из Красной книги. А в конце 2024 года «Тайган» присоединился к акции по спасению птиц, пострадавших от мазута после разлива в Керченском проливе. Но главное направление парка остается прежним — разведение и содержание крупных хищников.
Что можно увидеть в «Тайгане»: львы, тигры, фламинго и не только
Сегодня в «Тайгане» живет около 60 львов, 40 тигров и более 350 видов животных — кто-то сидит в вольерах, кто-то свободно разгуливает по парку или находится в сафари-зоне. По данным Туристического портала Крыма, это один из крупнейших парков Европы, а коллекция львов — самая большая не только в СНГ, но и одна из крупнейших в Европе. Стоимость входа в парк — 2500 рублей для взрослых и 1000 — для детей от 3 до 10 лет. Дети до 3 лет — бесплатно.
Почему Зубков оказался в конфликте с властями
После присоединения Крыма к России началась череда конфликтов между Зубковым и местными чиновниками. В 2015 году парк временно закрыли, позже — снова открыли. Как пояснял сам Зубков, причиной стало то, что он скормил львам просроченное мясо.
«...закрыли за то, что я скормил львам не годную людям пищу (просроченное мясо, — прим. ред.), но пригодную для хищников. Может, в Кремле такое мясо и не едят, но наши люди еще хуже продукт покупают с переклеенными сроками», — цитирует его слова КП.
С 2019 года по решению суда были запрещены экскурсии «прогулка со львами», где посетители могли гладить животных. Сам парк несколько раз приостанавливал работу по решению судов.
В 2022 году Зубков эвакуировал часть животных из херсонского зоопарка. Среди животных — волки, лама, ослица, еноты, фазаны и павлины. Их содержание парк взял на себя.
Нападения и трагедии: кто пострадал от животных в «Тайгане»
Сафари-парк «Тайган» не раз оказывался в центре скандалов — и не из-за политических разногласий или споров с чиновниками, а по куда более драматичным причинам: хищники нападали на людей. Причем, как на туристов, так и на сотрудников.
Первый инцидент после присоединения Крыма произошел летом 2018 года. Тогда лев укусил женщину за руку прямо во время экскурсии по зоне свободного выгула. По словам Олега Зубкова, туристка сама подошла слишком близко к животному, причем была в нетрезвом состоянии — а на запах алкоголя, по его словам, львы реагируют агрессивно. Разбирательство затянулось на два года и закончилось для Зубкова штрафом в 400 тысяч рублей.
В 2021-м в парке снова произошло ЧП, на этот раз — с трагическими последствиями. Один из тигров укусил годовалого ребенка за палец, и конечность пришлось ампутировать. Как выяснилось, мать малыша сама подняла его над ограждением и поднесла вплотную к вольеру. Сначала Зубкова приговорили к двум годам и трем месяцам колонии общего режима, а также назначили компенсацию пострадавшей семье. Однако приговор пересмотрели, и спустя время суд смягчил наказание до условного срока — один год.
Не обошлось и без травм среди самих работников. Весной 2022 года ягуар напал на одного из сотрудников, оставив глубокие рваные раны на руке. А в октябре 2024-го случилось худшее — трое львов загрызли насмерть Леокадию Перевалову, которая работала в «Тайгане» 17 лет. Женщина зашла в вольер, чтобы прибраться, но, по словам Зубкова, забыли закрыть специальную перегородку, отделяющую животных. Это стоило ей жизни.
После трагедии директор заявил, что усыплять львов не будет. Зато пообещал установить памятник погибшей сотруднице прямо на территории парка. В феврале 2025 года стало известно, что уголовное дело по факту гибели Переваловой закрыли.
Что случилось в «Тайгане» в июне 2025: лев напал на директора парка
22 июня в сафари-парке «Тайган» произошел новый шокирующий инцидент — лев напал на создателя и директора парка Олега Зубкова прямо во время вечерней кормежки. По словам очевидцев, хищник повалил его на землю и начал терзать. С множественными ранами головы, лица и тела Зубкова доставили в районную больницу Белогорска. Медики оценивают его состояние как крайне тяжелое: он пережил трехчасовую операцию и сейчас подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
Как выяснилось, на Зубкова напал тот же лев, что осенью 2024 года растерзал сотрудницу Леокадию Перевалову. Эти животные были привезены в «Тайган» из Мариуполя, и именно их директор принял решение оставить в парке, ограничив свободу передвижения.
Удивительным образом Зубков остался жив — благодаря самоотверженности своей пресс-секретаря Татьяны Алексагиной. По словам ветеринара «Тайгана» Василия Пискового, она без колебаний бросилась в вольер и, вооружившись только пластмассовым ведром и веником, отбила льва от директора.
Следственный комитет уже начал проверку по статьям о нарушении требований охраны труда и безопасности. В Росприроднадзоре подчеркнули: директор не должен был заходить к хищникам один — это запрещено регламентом. При этом усыплять льва, как отметили в ведомстве, не планируется — ответственность за случившееся лежит на человеке, а не на животном.
По информации властей, санавиация была готова эвакуировать Зубкова в Симферополь, но врачи решили оставить его в Белогорской больнице — состояние не позволяло транспортировку. Одна из посетительниц парка рассказала, что Зубков выглядел ужасающе: израненные лицо, руки и туловище были залиты кровью. По её словам, администрация не стала дожидаться скорой — пострадавшего увезли в больницу на служебной машине. На момент 23 июня Олег Зубков находится в реанимации.
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