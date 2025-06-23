День иконы Божией Матери «Достойно есть» 24 июня: что нельзя делать в этот день

24 июня православные верующие отмечают один из самых трогательных праздников в честь Богородицы — день иконы «Достойно есть». По преданию, в этот день ангел, явившись афонскому иноку, впервые исполнил чудесное песнопение, прославляющее Деву Марию, которое с тех пор звучит в каждом православном храме.
Суть праздника иконы Божией Матери «Достойно есть» и день празднования
Икона Божией Матери «Достойно есть» — один из наиболее известных и почитаемых образов Пресвятой Богородицы в православной традиции. Этот образ, именуемый также «Милующая», символизирует великое заступничество Девы Марии перед Господом за всех верующих.
Празднование установлено в честь чуда, произошедшего на святой горе Афон. 24 июня (11 июня по старому стилю) верующие вспоминают, как через ангела, явившегося в образе монаха, была впервые воспета особая молитва Богородице — «Достойно есть». Этот день отмечается молитвенно и торжественно в монастырях и храмах Русской православной церкви.
Легенда об иконе: как была явлена молитва «Достойно есть»
Событие, положившее начало почитанию иконы Божией Матери «Достойно есть», произошло на Афоне в конце X века. В одной из монашеских келий, вдали от людского внимания, жил престарелый инок. Вместе с ним пребывал молодой послушник, проходивший путь духовного становления.
Однажды старец отправился в Карею — административный центр Афона — на богослужение, а послушник остался один. Наступила ночь. Юноша готовился приступить к вечерней молитве, когда в дверь неожиданно постучали. За порогом оказался незнакомец в монашеском одеянии. Послушник радушно принял его: накормил, напоил и пригласил к совместной молитве.
Во время чтения гимнов в честь Христа и Богородицы гость молился вместе с хозяином. Однако, когда прозвучало знакомое начало гимна «Честнейшую Херувим…», незнакомец вежливо остановил юношу и предложил другой, более полный вариант. Он произнес: «Достойно есть, яко воистину блажити Тя, Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего…»
Как позже выяснилось, именно этот момент стал началом истории знаменитого молитвенного текста, который с тех пор прочно вошел в православное богослужение.
Особенности иконографии
Икона Божией Матери «Достойно есть» относится к редкому иконографическому типу, известному как «Милующая» — именно по этому образу и получил название данный тип. Изводы иконы, как правило, близки между собой и не имеют значительных различий.
Изображение представляет собой поясной образ Пресвятой Богородицы, держащей на руках Младенца Иисуса в образе Спаса Эммануила — юного Отрока. Лики Матери и Сына склонены друг к другу, их щеки соприкасаются — этот элемент характерен также для типа «Умиление» (Елеуса). В то же время выражения лиц наполнены серьезностью, а свиток с Писанием в руке Христа отсылает к другому иконографическому типу — «Одигитрия» («Путеводительница»).
Оригинальный образ иконы хорошо сохранился до наших дней. Около двух веков назад ради его сохранности и украшения был изготовлен серебряный оклад. На нем изображены ангелы, венчающие голову Богородицы царской короной; подобная корона также присутствует на главе Младенца.
Память иконы Божией Матери «Достойно есть» совершается 11 июня (по юлианскому календарю), что соответствует 24 июня по новому стилю. По церковному преданию, именно в эту ночь на Афоне произошло явление архангела Гавриила, положившее начало особому почитанию этого образа.
О чем молятся перед иконой «Достойно есть»
Образ Божией Матери «Достойно есть» можно встретить во многих православных храмах, хотя он и не относится к числу наиболее известных икон Богородицы. Тем не менее, если этот лик особенно близок по духу, его можно приобрести для домашнего моления.
Икону «Милующей» традиционно размещают в домашнем иконостасе — рядом с образом Иисуса Христа, на среднем ярусе, по центру. Допустимо и отдельное размещение: на свободной стене, полке или прикроватной тумбе. Важно, чтобы рядом не было светской литературы, декоративных предметов или электронных устройств.
Перед образом «Достойно есть» верующие обращаются с самыми разными просьбами. Пресвятую Богородицу просят:
- об исцелении и сохранении здоровья;
- о помощи в принятии важных решений;
- о защите и благополучии детей;
- о мире и согласии в семье;
- об утешении в скорбях и душевной поддержке.
В некоторых старинных и старообрядческих списках этой иконы можно увидеть в верхней части композиции изображение Бога Саваофа — как знак Божественного благословения и присутствия.
Что нельзя делать в день празднования иконы «Достойно есть»
Соблюдение данных правил не является обязательным с точки зрения церковного устава, но может рассматриваться как элемент уважительного и осмысленного отношения к духовному дню.
- Работа с растениями — в этот день не принято собирать цветы, урожай с грядок или заниматься посадками. Контакт с растительным миром ограничивают из уважения к покою и чистоте дня.
- Ссоры и грубость — особенно важно избегать конфликтов, ссор, ругани и тем более бранной речи. Считается, что негативные эмоции могут отдалить от Божьей благодати.
- Новые начинания — отложите запуск новых проектов, важных дел или решений. День считается неподходящим для начинаний.
- Ремонт и строительство — любые работы, связанные с перестройкой или капитальными изменениями в доме, лучше перенести на другое время.
- Финансовые операции — существует поверье, что звон монет и пересчитывание купюр в этот день могут привести к денежным потерям. По этой причине стараются избегать активных денежных действий.
- Жалобы и уныние — не принято жаловаться на жизнь или проявлять недовольство. День рекомендуется провести в молитве, смирении и благодарности.
- Изменения внешности — также нежелательно вносить резкие изменения в свой облик: стричься, краситься или менять имидж. В традиции это считается нарушением внутреннего покоя.
Как провести в день иконы «Достойно есть»
День празднования иконы Божией Матери «Достойно есть» традиционно считается временем добрых дел, примирения и духовного очищения. В народных и религиозных представлениях этот день желательно провести с пользой для души и окружающих.
- Проведите день в мире с близкими — считается благим делом уделить внимание родным, особенно супругу или любимому человеку. Рекомендуется примириться, если в отношениях были разногласия, и постараться восстановить гармонию.
- Помогайте другим — проявление милосердия особенно ценно в этот день. Поддержите тех, кто нуждается — словом, делом или пожертвованием.
- Наведите порядок в доме — уборка и наведение чистоты воспринимаются как знак уважения к празднику и подготовка пространства к молитве и покою.
- Посетите храм — по возможности стоит сходить в церковь, помолиться перед образом Богородицы и прочитать молитву «Достойно есть».
- Соберите землянику — в народной традиции считалось хорошей приметой в этот день собирать землянику и варить из нее варенье на зиму — как символ сладости, тепла и сохранения семейного уюта.
Праздник — это не только воспоминание о чуде, но и возможность переосмыслить свою жизнь, проявить добро и внутренне измениться.
Текст молитвы «Достойно есть»
«Поистине достойно прославлять Тебя, Богородицу, всегда блаженную и непорочную и Матерь Бога нашего. Ты достойна большей почести, чем Херувимы, и по славе Своей несравненно выше Серафимов, Ты без нарушения чистоты родила Бога-Слово, и как истинную Богородицу мы Тебя величаем».
Где сейчас находится образ
Сегодня икона «Достойно есть» находится в алтаре Успенского храма. В 1836 году образ украсили серебряным окладом, на котором изображены Ангелы, возлагающие короны на Богородицу и Младенца Христа. Место, где произошло явление Архангела Гавриила, получило название келлии «Достойно есть» и с тех пор почитается как святыня афонскими монахами и паломниками. Неподалеку расположен русский Андреевский скит. Вся местность, где произошло чудо, получила название «Адин» — от греческого слова, означающего «петь», в память о дивном пении Архангела.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.