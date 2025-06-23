День иконы Божией Матери «Достойно есть» 24 июня: что нельзя делать в этот день

Праздник иконы Божией Матери «Достойно есть» отмечают 24 июня 2025
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© Служба новостей «URA.RU»
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«Достойно есть» – это классический поясной образ Богородицы, держащей на руках Иисуса
«Достойно есть» – это классический поясной образ Богородицы, держащей на руках Иисуса Фото:

24 июня православные верующие отмечают один из самых трогательных праздников в честь Богородицы — день иконы «Достойно есть». По преданию, в этот день ангел, явившись афонскому иноку, впервые исполнил чудесное песнопение, прославляющее Деву Марию, которое с тех пор звучит в каждом православном храме.

Суть праздника иконы Божией Матери «Достойно есть» и день празднования

Икона Божией Матери «Достойно есть» — один из наиболее известных и почитаемых образов Пресвятой Богородицы в православной традиции. Этот образ, именуемый также «Милующая», символизирует великое заступничество Девы Марии перед Господом за всех верующих.

Празднование установлено в честь чуда, произошедшего на святой горе Афон. 24 июня (11 июня по старому стилю) верующие вспоминают, как через ангела, явившегося в образе монаха, была впервые воспета особая молитва Богородице — «Достойно есть». Этот день отмечается молитвенно и торжественно в монастырях и храмах Русской православной церкви.

Легенда об иконе: как была явлена молитва «Достойно есть»

Событие, положившее начало почитанию иконы Божией Матери «Достойно есть», произошло на Афоне в конце X века. В одной из монашеских келий, вдали от людского внимания, жил престарелый инок. Вместе с ним пребывал молодой послушник, проходивший путь духовного становления.

Чудотворная икона Божией Матери «Достойно есть» ранее называлась «Милующая»
Чудотворная икона Божией Матери «Достойно есть» ранее называлась «Милующая»
Фото:

Однажды старец отправился в Карею — административный центр Афона — на богослужение, а послушник остался один. Наступила ночь. Юноша готовился приступить к вечерней молитве, когда в дверь неожиданно постучали. За порогом оказался незнакомец в монашеском одеянии. Послушник радушно принял его: накормил, напоил и пригласил к совместной молитве.

Во время чтения гимнов в честь Христа и Богородицы гость молился вместе с хозяином. Однако, когда прозвучало знакомое начало гимна «Честнейшую Херувим…», незнакомец вежливо остановил юношу и предложил другой, более полный вариант. Он произнес: «Достойно есть, яко воистину блажити Тя, Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего…»

Как позже выяснилось, именно этот момент стал началом истории знаменитого молитвенного текста, который с тех пор прочно вошел в православное богослужение.

Особенности иконографии

Икона Божией Матери «Достойно есть» относится к редкому иконографическому типу, известному как «Милующая» — именно по этому образу и получил название данный тип. Изводы иконы, как правило, близки между собой и не имеют значительных различий.

Изображение представляет собой поясной образ Пресвятой Богородицы, держащей на руках Младенца Иисуса в образе Спаса Эммануила — юного Отрока. Лики Матери и Сына склонены друг к другу, их щеки соприкасаются — этот элемент характерен также для типа «Умиление» (Елеуса). В то же время выражения лиц наполнены серьезностью, а свиток с Писанием в руке Христа отсылает к другому иконографическому типу — «Одигитрия» («Путеводительница»).

Перед чтимой иконой «Достойно есть» верующие молятся обо всех своих проблемах
Перед чтимой иконой «Достойно есть» верующие молятся обо всех своих проблемах
Фото:

Оригинальный образ иконы хорошо сохранился до наших дней. Около двух веков назад ради его сохранности и украшения был изготовлен серебряный оклад. На нем изображены ангелы, венчающие голову Богородицы царской короной; подобная корона также присутствует на главе Младенца.

Память иконы Божией Матери «Достойно есть» совершается 11 июня (по юлианскому календарю), что соответствует 24 июня по новому стилю. По церковному преданию, именно в эту ночь на Афоне произошло явление архангела Гавриила, положившее начало особому почитанию этого образа.

О чем молятся перед иконой «Достойно есть»

Образ Божией Матери «Достойно есть» можно встретить во многих православных храмах, хотя он и не относится к числу наиболее известных икон Богородицы. Тем не менее, если этот лик особенно близок по духу, его можно приобрести для домашнего моления.

Икону «Милующей» традиционно размещают в домашнем иконостасе — рядом с образом Иисуса Христа, на среднем ярусе, по центру. Допустимо и отдельное размещение: на свободной стене, полке или прикроватной тумбе. Важно, чтобы рядом не было светской литературы, декоративных предметов или электронных устройств.

Перед образом «Достойно есть» верующие обращаются с самыми разными просьбами. Пресвятую Богородицу просят:

  • об исцелении и сохранении здоровья;
  • о помощи в принятии важных решений;
  • о защите и благополучии детей;
  • о мире и согласии в семье;
  • об утешении в скорбях и душевной поддержке.

В некоторых старинных и старообрядческих списках этой иконы можно увидеть в верхней части композиции изображение Бога Саваофа — как знак Божественного благословения и присутствия.

Что нельзя делать в день празднования иконы «Достойно есть»

Соблюдение данных правил не является обязательным с точки зрения церковного устава, но может рассматриваться как элемент уважительного и осмысленного отношения к духовному дню.

История иконы «Достойно есть » относится к X веку
История иконы «Достойно есть » относится к X веку
Фото:
  • Работа с растениями — в этот день не принято собирать цветы, урожай с грядок или заниматься посадками. Контакт с растительным миром ограничивают из уважения к покою и чистоте дня.
  • Ссоры и грубость — особенно важно избегать конфликтов, ссор, ругани и тем более бранной речи. Считается, что негативные эмоции могут отдалить от Божьей благодати.
  • Новые начинания — отложите запуск новых проектов, важных дел или решений. День считается неподходящим для начинаний.
  • Ремонт и строительство — любые работы, связанные с перестройкой или капитальными изменениями в доме, лучше перенести на другое время.
  • Финансовые операции — существует поверье, что звон монет и пересчитывание купюр в этот день могут привести к денежным потерям. По этой причине стараются избегать активных денежных действий.
  • Жалобы и уныние — не принято жаловаться на жизнь или проявлять недовольство. День рекомендуется провести в молитве, смирении и благодарности.
  • Изменения внешности — также нежелательно вносить резкие изменения в свой облик: стричься, краситься или менять имидж. В традиции это считается нарушением внутреннего покоя.

Как провести в день иконы «Достойно есть»

День празднования иконы Божией Матери «Достойно есть» традиционно считается временем добрых дел, примирения и духовного очищения. В народных и религиозных представлениях этот день желательно провести с пользой для души и окружающих.

  • Проведите день в мире с близкими — считается благим делом уделить внимание родным, особенно супругу или любимому человеку. Рекомендуется примириться, если в отношениях были разногласия, и постараться восстановить гармонию.
  • Помогайте другим — проявление милосердия особенно ценно в этот день. Поддержите тех, кто нуждается — словом, делом или пожертвованием.
  • Наведите порядок в доме — уборка и наведение чистоты воспринимаются как знак уважения к празднику и подготовка пространства к молитве и покою.
  • Посетите храм — по возможности стоит сходить в церковь, помолиться перед образом Богородицы и прочитать молитву «Достойно есть».
  • Соберите землянику — в народной традиции считалось хорошей приметой в этот день собирать землянику и варить из нее варенье на зиму — как символ сладости, тепла и сохранения семейного уюта.

Праздник — это не только воспоминание о чуде, но и возможность переосмыслить свою жизнь, проявить добро и внутренне измениться.

Текст молитвы «Достойно есть»

«Поистине достойно прославлять Тебя, Богородицу, всегда блаженную и непорочную и Матерь Бога нашего. Ты достойна большей почести, чем Херувимы, и по славе Своей несравненно выше Серафимов, Ты без нарушения чистоты родила Бога-Слово, и как истинную Богородицу мы Тебя величаем».

Где сейчас находится образ

Сегодня икона «Достойно есть» находится в алтаре Успенского храма. В 1836 году образ украсили серебряным окладом, на котором изображены Ангелы, возлагающие короны на Богородицу и Младенца Христа. Место, где произошло явление Архангела Гавриила, получило название келлии «Достойно есть» и с тех пор почитается как святыня афонскими монахами и паломниками. Неподалеку расположен русский Андреевский скит. Вся местность, где произошло чудо, получила название «Адин» — от греческого слова, означающего «петь», в память о дивном пении Архангела.

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24 июня православные верующие отмечают один из самых трогательных праздников в честь Богородицы — день иконы «Достойно есть». По преданию, в этот день ангел, явившись афонскому иноку, впервые исполнил чудесное песнопение, прославляющее Деву Марию, которое с тех пор звучит в каждом православном храме. Суть праздника иконы Божией Матери «Достойно есть» и день празднования Икона Божией Матери «Достойно есть» — один из наиболее известных и почитаемых образов Пресвятой Богородицы в православной традиции. Этот образ, именуемый также «Милующая», символизирует великое заступничество Девы Марии перед Господом за всех верующих. Празднование установлено в честь чуда, произошедшего на святой горе Афон. 24 июня (11 июня по старому стилю) верующие вспоминают, как через ангела, явившегося в образе монаха, была впервые воспета особая молитва Богородице — «Достойно есть». Этот день отмечается молитвенно и торжественно в монастырях и храмах Русской православной церкви. Легенда об иконе: как была явлена молитва «Достойно есть» Событие, положившее начало почитанию иконы Божией Матери «Достойно есть», произошло на Афоне в конце X века. В одной из монашеских келий, вдали от людского внимания, жил престарелый инок. Вместе с ним пребывал молодой послушник, проходивший путь духовного становления. Однажды старец отправился в Карею — административный центр Афона — на богослужение, а послушник остался один. Наступила ночь. Юноша готовился приступить к вечерней молитве, когда в дверь неожиданно постучали. За порогом оказался незнакомец в монашеском одеянии. Послушник радушно принял его: накормил, напоил и пригласил к совместной молитве. Во время чтения гимнов в честь Христа и Богородицы гость молился вместе с хозяином. Однако, когда прозвучало знакомое начало гимна «Честнейшую Херувим…», незнакомец вежливо остановил юношу и предложил другой, более полный вариант. Он произнес: «Достойно есть, яко воистину блажити Тя, Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего…» Как позже выяснилось, именно этот момент стал началом истории знаменитого молитвенного текста, который с тех пор прочно вошел в православное богослужение. Особенности иконографии Икона Божией Матери «Достойно есть» относится к редкому иконографическому типу, известному как «Милующая» — именно по этому образу и получил название данный тип. Изводы иконы, как правило, близки между собой и не имеют значительных различий. Изображение представляет собой поясной образ Пресвятой Богородицы, держащей на руках Младенца Иисуса в образе Спаса Эммануила — юного Отрока. Лики Матери и Сына склонены друг к другу, их щеки соприкасаются — этот элемент характерен также для типа «Умиление» (Елеуса). В то же время выражения лиц наполнены серьезностью, а свиток с Писанием в руке Христа отсылает к другому иконографическому типу — «Одигитрия» («Путеводительница»). Оригинальный образ иконы хорошо сохранился до наших дней. Около двух веков назад ради его сохранности и украшения был изготовлен серебряный оклад. На нем изображены ангелы, венчающие голову Богородицы царской короной; подобная корона также присутствует на главе Младенца. Память иконы Божией Матери «Достойно есть» совершается 11 июня (по юлианскому календарю), что соответствует 24 июня по новому стилю. По церковному преданию, именно в эту ночь на Афоне произошло явление архангела Гавриила, положившее начало особому почитанию этого образа. О чем молятся перед иконой «Достойно есть» Образ Божией Матери «Достойно есть» можно встретить во многих православных храмах, хотя он и не относится к числу наиболее известных икон Богородицы. Тем не менее, если этот лик особенно близок по духу, его можно приобрести для домашнего моления. Икону «Милующей» традиционно размещают в домашнем иконостасе — рядом с образом Иисуса Христа, на среднем ярусе, по центру. Допустимо и отдельное размещение: на свободной стене, полке или прикроватной тумбе. Важно, чтобы рядом не было светской литературы, декоративных предметов или электронных устройств. Перед образом «Достойно есть» верующие обращаются с самыми разными просьбами. Пресвятую Богородицу просят: В некоторых старинных и старообрядческих списках этой иконы можно увидеть в верхней части композиции изображение Бога Саваофа — как знак Божественного благословения и присутствия. Что нельзя делать в день празднования иконы «Достойно есть» Соблюдение данных правил не является обязательным с точки зрения церковного устава, но может рассматриваться как элемент уважительного и осмысленного отношения к духовному дню. Как провести в день иконы «Достойно есть» День празднования иконы Божией Матери «Достойно есть» традиционно считается временем добрых дел, примирения и духовного очищения. В народных и религиозных представлениях этот день желательно провести с пользой для души и окружающих. Праздник — это не только воспоминание о чуде, но и возможность переосмыслить свою жизнь, проявить добро и внутренне измениться. Текст молитвы «Достойно есть» «Поистине достойно прославлять Тебя, Богородицу, всегда блаженную и непорочную и Матерь Бога нашего. Ты достойна большей почести, чем Херувимы, и по славе Своей несравненно выше Серафимов, Ты без нарушения чистоты родила Бога-Слово, и как истинную Богородицу мы Тебя величаем». Где сейчас находится образ Сегодня икона «Достойно есть» находится в алтаре Успенского храма. В 1836 году образ украсили серебряным окладом, на котором изображены Ангелы, возлагающие короны на Богородицу и Младенца Христа. Место, где произошло явление Архангела Гавриила, получило название келлии «Достойно есть» и с тех пор почитается как святыня афонскими монахами и паломниками. Неподалеку расположен русский Андреевский скит. Вся местность, где произошло чудо, получила название «Адин» — от греческого слова, означающего «петь», в память о дивном пении Архангела.
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