США уверены, что разбомбили места хранения обогащенного урана в Иране

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт сообщила, что в результате ударов США по Ирану в субботу были полностью уничтожены объекты ядерной инфраструктуры этой страны. Об этом она заявила в эфире телеканала Fox News.
«Мы уверены, да, что иранские ядерные объекты были полностью уничтожены, как и заявил президент в своем обращении в субботу вечером. У нас высокая степень уверенности в том, что именно там, где были нанесены удары, и хранился обогащенный уран. Президент не отдал бы приказ об атаке, если бы мы в этом не были уверены», — сказала Ливитт, сообщает Fox News.
Она также подчеркнула, что операция против ядерных объектов Ирана стала «оглушительным успехом» и получила поддержку со стороны американских официальных лиц и союзников США, включая Израиль. По словам Ливитт, несмотря на жесткие действия, президент США по-прежнему настроен на переговоры с Ираном для разрешения текущего конфликта.
Ранее, после авиаударов по иранским ядерным объектам, президент США Дональд Трамп заявил о полном уничтожении ядерной инфраструктуры Ирана и подчеркнул, что американские военные действовали эффективно. Удары США и Израиля по объектам в Иране стали ответом на эскалацию конфликта на Ближнем Востоке, что привело к взаимным атакам между странами.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.