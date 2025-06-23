США уверены, что разбомбили места хранения обогащенного урана в Иране

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Ливитт сообщила, что ядерная инфраструктура Ирана «полностью уничтожена»
Ливитт сообщила, что ядерная инфраструктура Ирана «полностью уничтожена» Фото:
новость из сюжета

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт сообщила, что в результате ударов США по Ирану в субботу были полностью уничтожены объекты ядерной инфраструктуры этой страны. Об этом она заявила в эфире телеканала Fox News.

«Мы уверены, да, что иранские ядерные объекты были полностью уничтожены, как и заявил президент в своем обращении в субботу вечером. У нас высокая степень уверенности в том, что именно там, где были нанесены удары, и хранился обогащенный уран. Президент не отдал бы приказ об атаке, если бы мы в этом не были уверены», — сказала Ливитт, сообщает Fox News.

Она также подчеркнула, что операция против ядерных объектов Ирана стала «оглушительным успехом» и получила поддержку со стороны американских официальных лиц и союзников США, включая Израиль. По словам Ливитт, несмотря на жесткие действия, президент США по-прежнему настроен на переговоры с Ираном для разрешения текущего конфликта.

Ранее, после авиаударов по иранским ядерным объектам, президент США Дональд Трамп заявил о полном уничтожении ядерной инфраструктуры Ирана и подчеркнул, что американские военные действовали эффективно. Удары США и Израиля по объектам в Иране стали ответом на эскалацию конфликта на Ближнем Востоке, что привело к взаимным атакам между странами.

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Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт сообщила, что в результате ударов США по Ирану в субботу были полностью уничтожены объекты ядерной инфраструктуры этой страны. Об этом она заявила в эфире телеканала Fox News. «Мы уверены, да, что иранские ядерные объекты были полностью уничтожены, как и заявил президент в своем обращении в субботу вечером. У нас высокая степень уверенности в том, что именно там, где были нанесены удары, и хранился обогащенный уран. Президент не отдал бы приказ об атаке, если бы мы в этом не были уверены», — сказала Ливитт, сообщает Fox News. Она также подчеркнула, что операция против ядерных объектов Ирана стала «оглушительным успехом» и получила поддержку со стороны американских официальных лиц и союзников США, включая Израиль. По словам Ливитт, несмотря на жесткие действия, президент США по-прежнему настроен на переговоры с Ираном для разрешения текущего конфликта. Ранее, после авиаударов по иранским ядерным объектам, президент США Дональд Трамп заявил о полном уничтожении ядерной инфраструктуры Ирана и подчеркнул, что американские военные действовали эффективно. Удары США и Израиля по объектам в Иране стали ответом на эскалацию конфликта на Ближнем Востоке, что привело к взаимным атакам между странами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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