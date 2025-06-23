Начался суд над пермской студенткой, призывавшей примкнуть к террористам

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Студентка ПГМУ полностью признала вину
Студентка ПГМУ полностью признала вину Фото:

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге начал рассматривать дело в отношении пермячки Инги Морозовой. Ее обвиняют в участии в террористической организации.

«На первом заседании первокурсница Пермского государственного медицинского университета (ПГМУ), полностью признала вину. По итогам экспертизы, назначенной в рамках уголовного дела, у обвиняемой обнаружено заболевание, которое препятствует отбыванию наказания. Суд может вынести в отношении нее постановление о применении принудительных мер медицинского характера», — сообщает портал Properm.ru. 

Ранее URA.RU сообщало о том, что обвиняемой является выпускница Дягилевской гимназии Инга Морозова. Студентку-первокурсницу арестовали летом 2024 года. По версии следователей регионального управления ФСБ, девушка «являлась сторонником неонацистской идеологии и поддерживала контакты с лидерами националистической организации». Она обвиняется в вербовке граждан в ряды террористов.

С помощью интернет-переписки она предлагала вступить в террористическую организацию National-Socialism/White Power (NS/WP Crew*). Морозовой предъявили обвинение по части 2 статьи 205.5 УК РФ, по которой ей грозит до 20 лет колонии.

*В 2021 году Верховный суд России по требованию Генпрокуратуры признал международную неонацистскую организацию National Socialism/White Power (NS/WP) террористической и запретил ее деятельность на территории РФ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге начал рассматривать дело в отношении пермячки Инги Морозовой. Ее обвиняют в участии в террористической организации. «На первом заседании первокурсница Пермского государственного медицинского университета (ПГМУ), полностью признала вину. По итогам экспертизы, назначенной в рамках уголовного дела, у обвиняемой обнаружено заболевание, которое препятствует отбыванию наказания. Суд может вынести в отношении нее постановление о применении принудительных мер медицинского характера», — сообщает портал Properm.ru.  Ранее URA.RU сообщало о том, что обвиняемой является выпускница Дягилевской гимназии Инга Морозова. Студентку-первокурсницу арестовали летом 2024 года. По версии следователей регионального управления ФСБ, девушка «являлась сторонником неонацистской идеологии и поддерживала контакты с лидерами националистической организации». Она обвиняется в вербовке граждан в ряды террористов. С помощью интернет-переписки она предлагала вступить в террористическую организацию National-Socialism/White Power (NS/WP Crew*). Морозовой предъявили обвинение по части 2 статьи 205.5 УК РФ, по которой ей грозит до 20 лет колонии. *В 2021 году Верховный суд России по требованию Генпрокуратуры признал международную неонацистскую организацию National Socialism/White Power (NS/WP) террористической и запретил ее деятельность на территории РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...