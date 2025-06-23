Начался суд над пермской студенткой, призывавшей примкнуть к террористам

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге начал рассматривать дело в отношении пермячки Инги Морозовой. Ее обвиняют в участии в террористической организации.
«На первом заседании первокурсница Пермского государственного медицинского университета (ПГМУ), полностью признала вину. По итогам экспертизы, назначенной в рамках уголовного дела, у обвиняемой обнаружено заболевание, которое препятствует отбыванию наказания. Суд может вынести в отношении нее постановление о применении принудительных мер медицинского характера», — сообщает портал Properm.ru.
Ранее URA.RU сообщало о том, что обвиняемой является выпускница Дягилевской гимназии Инга Морозова. Студентку-первокурсницу арестовали летом 2024 года. По версии следователей регионального управления ФСБ, девушка «являлась сторонником неонацистской идеологии и поддерживала контакты с лидерами националистической организации». Она обвиняется в вербовке граждан в ряды террористов.
С помощью интернет-переписки она предлагала вступить в террористическую организацию National-Socialism/White Power (NS/WP Crew*). Морозовой предъявили обвинение по части 2 статьи 205.5 УК РФ, по которой ей грозит до 20 лет колонии.
*В 2021 году Верховный суд России по требованию Генпрокуратуры признал международную неонацистскую организацию National Socialism/White Power (NS/WP) террористической и запретил ее деятельность на территории РФ.
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