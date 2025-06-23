В Москве прошли переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом переходного периода Мали Ассими Гойтой. В ходе встречи стороны подписали три важных документа, направленных на укрепление договорно-правовой базы двусторонних отношений. Среди них — соглашение об основах отношений между государствами, создание межправительственной комиссии и договор о сотрудничестве в мирном использовании атомной энергии.
«Подписываем три документа, которые безусловно будут укреплять договорно-правовую базу нашего взаимодействия», — рассказал Путин. Он отметил, что дипломатические отношения между Россией и Мали были установлены 65 лет назад, за это время страны сохранили добрые и доверительные связи. За шесть с половиной десятилетий Россия подготовила для Мали более десяти тысяч специалистов. В текущем учебном году выделено 290 государственных стипендий для малийских студентов.
Несмотря на то, что объем двустороннего товарооборота пока остается скромным — в 2024 году он составил 34,3 млн долларов, — стороны отмечают позитивную динамику и значительный потенциал для дальнейшего роста. В числе перспективных направлений названы геологоразведка, энергетика, сельское хозяйство, а также гуманитарное и культурное сотрудничество.
Россия и Мали поддерживают регулярный политический диалог и активно взаимодействуют по линии различных ведомств. В ноябре 2024 года в Мали была создана группа парламентской дружбы с Россией. Обе страны занимают схожие позиции по ключевым вопросам мировой и региональной политики, включая вопросы многополярного миропорядка, борьбы с терроризмом и соблюдения норм международного права.
Особое внимание уделяется укреплению связей России с Конфедерацией государств Сахеля, в которой Мали в настоящее время председательствует. Основные направления интеграционной деятельности объединения — оборона, безопасность, экономика и дипломатия. Ассими Гоита подчеркнул, что отношения между Россией и Мали остаются хорошими и развиваются во многих отраслях, включая транспорт, безопасность, культуру, спорт и энергетику. Он выразил уверенность, что официальный визит в Москву станет важным этапом в укреплении двусторонних связей.
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