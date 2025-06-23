Квартиру в центре Москвы не получит: адвокат пролил свет на судьбу сына Зверева

Приемный сын звездного стилиста Сергея Зверева сделал очередное громкое заявление. На этот раз Сергей Зверев-младший сообщил, что планирует оформить инвалидность из-за астмы, чтобы претендовать на шикарную квартиру звездного отца на Тверской улице. В беседе с URA.RU адвокат Евгений Тонкий прояснил, является ли астма поводом для оформления инвалидности и какие шансы у Зверева-младшего получить квартиру в Москве.
«Бронхиальная астма может быть основанием для инвалидности, но решение о присвоении группы принимается индивидуально. Сам по себе диагноз не является достаточным основанием. Даже если предположить, что Звереву-младшему все-таки будет установлена инвалидность, то в этом случае вероятность вступления его в наследство достаточно маловероятна, поскольку закон обратной силы не имеет», — поясняется правозащитник.
Сын стилиста «положил глаз» на трехкомнатную квартиру отца, стоимость которой достигает 40 млн рублей. Ранее Зверев выписал нерадивого отпрыска, который жаловался на то, что звездный стилист якобы ему испортил все детство. Видимо, компенсировать это молодой человек решил за счет квадратных метров в центре Москвы. Теперь он ищет варианты, как же можно снова вернуть себе «утраченное».
Адвокат Тонкий поясняет: даже если «схема» с инвалидностью пройдет и будет оформлена, российское законодательство не предполагает никаких «обратных» изменений. «Если инвалидность будет установлена, например, по состоянию условно на июнь 2025 год, то это не означает, что когда его выписывали из квартиры, был нарушен закон, поскольку нельзя установить инвалидность задним числом. Соответственно, если его выписали из квартиры в тот период времени, когда юридически и законно он не был признан инвалидом, то фактически действие по выписыванию его из этой квартиры было законным», — заключил адвокат.
Сейчас отказавшийся от «гламурной» жизни Сергей работает на нескольких работах, чтобы прокормить себя. Со звездным отцом он не общается, но регулярно говорит о нем в интервью.
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